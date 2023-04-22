ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (423-й день) | Украина призывает партнеров выделить 1% ВВП на поставки оружия

Генштаб ВСУ: в течение суток российские силы нанесли по украинской территории 3 ракетных и 24 авиационных удара и произведя около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Основные усилия противника сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, наиболее ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку.

В оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел взрыв в районе локомотивного депо. По сведениям мэра города Ивана Федорова, пострадал „наполненный топливом тепловоз“, который взорвался на глазах вооруженной охраны депо. Назначенный российскими властями глава администрации Евгений Балицкий назвал произошедшее „преступлением“ Киева по отношению к мирным жителям.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украине нужно получить в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в 2023 году. "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные „красные линии“ и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине"

Украина просит у G7 помощи в разминировании сельхозземель. Украине потребовалось бы более 20 лет на разминирование сельскохозяйственных земель собственными силами, поэтому она просит помощи партнеров. Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, передает пресс-служба его ведомства. По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано на сегодняшний день лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тысяч га - сельскохозяйственного назначения, пишет Deutsche Welle.

Президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что не собирается приезжать в Украину и в Россию до тех пор, пока Москва и Киев не урегулируют конфликт. Об этом он сказал журналистам в ходе своего визита в Португалию. По мнению да Сильвы, для мирного решения украинского кризиса необходимо создать „группу стран“, которая поможет сторонам договориться „Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя“, – цитирует президента Бразилии телеграм-канал "Политика страны“.

Скандал вокруг интервью посла Китая во Франции. В эфире французского телеканала LCI посол Китая во Франции Лу Шае назвал Крым „изначально российским“: „... Это зависит от того, ..... как вы ставите этот вопрос. Да, там своя история. Крым изначально был частью России, не так ли? [Глава Советского Союза] Хрущев отдал Крым советской Украине“. Заявление вызвало жесткую реакцию посла Украины во Франции Вадима Омельченко. „Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина „об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН“. Тестовый вопрос „Чей Крым?“, как всегда, показателен. В следующий раз хорошо бы спросить „Чей Владивосток?“. Советской империи больше не существует. История двигается дальше“, - написал он в Twitter. Кроме того, Лу Шае поставил под сомнение суверенитет Эстонии и других бывших советских республик. „Когда дело доходит до международного права, даже страны бывшего Советского Союза не имеют, как бы это сказать… действующего статуса в международном праве“, — заявил Лу Шае. На высказывание отреагировали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, вызвав в МИД местных представителей посольства КНР.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Евросоюз намерен ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ в рамках нового, одиннадцатого, пакета санкций против России.

Зеленский ввел новые санкции против против 40 физических и 382 юридических лиц. Под санкции попали 40 физических и 382 юридических лиц. Среди них: Центризбирком России и „Росбанк“, а также ряд российских партий - „Новые люди“, ЛДПР, КПРФ, „Справедливая Россия – Патриоты – За правду“. В числе лиц, попавших под санкции, граждане России, Швейцарии, Ирана и Республики Мали, пишет BBC.

Россия высылает более 20 (по другим данным - 34) немецких дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным агентства, из Берлина также высылают более 20 российских дипломатов.

В Санкт-Петербурге отменен уже второй спектакль с участием Данилы Козловского, который выступил против войны в Украине. Ранее на него пожаловался профессиональный доносчик Виталий Бородин, по мнению которого Козловский „дискредитирует армию“ и уехал в США, намереваясь вернуться для игры в российских спектаклях.