СРАВНЕНИЕ | Сколько зарабатывают учителя в гимназии, где учится молодой советник министра образования(27)
На этой неделе стало известно, что новым советником министра образования и науки Кристины Каллас (партия Eesti 200) станет 19-летний ученик тартуской гимназии Даниэль Кыйв (партия Eesti 200). Его зарплата на этой должности составит 2025 евро в месяц.
19-летний Даниэль Кыйв учится в Тартуской гимназии имени Яана Поска. По данным Tartu Postimees, в качестве советника министра образования и науки он будет получать зарплату в размере 2025 евро в месяц.
А сколько зарабатывают учителя в той же школе, где сейчас получает среднее образование Даниэль Кыйв?
По состоянию на 01.01.2023 г. - Гимназия имени Яана Поска.
ставка заработной платы учителя - 1800 евро (у четырех учителей зарплата 2000 евро),
ставка заработной платы заведующего учебной частью/ руководителя по организационной работе - 2560 евро,
в среднем учитель получает в месяц 2553 евро. Средняя ежемесячная плата увеличивается за счет всевозможных добавок (внеклассные или дополнительные часы, кружки и тд). Например, за классное руководство можно получать дополнительную плату в размере 230 евро в месяц.
„Большинство учителей получают и другие ежемесячные доплаты“, — отметила руководитель отдела коммуникаций Городской управы Тарту Лилиан Лукка.