СРАВНЕНИЕ | Сколько зарабатывают учителя в гимназии, где учится молодой советник министра образования

в среднем учитель получает в месяц 2553 евро. Средняя ежемесячная плата увеличивается за счет всевозможных добавок (внеклассные или дополнительные часы, кружки и тд). Например, за классное руководство можно получать дополнительную плату в размере 230 евро в месяц.