Таллиннский кошачий приют призывает чипировать, кастрировать и стерилизовать питомцев.

Как для животного, так и для хозяина это может стать серьезным стрессом. Однако, вы можете облегчить этот стресс и ускорить поимку вашего питомца, если вы его чипируете.

„Важно помнить, что только чипирования недостаточно,“ говорит основательница приюта MTÜ Kassi Elu Алёна Мейер. Следующий этап после чипирования — занесение данных питомца в онлайн-регистр www.llr.ee. Таким образом, в случае поимки животного найти хозяина будет гораздо проще.

„В начале апреля мы обнаружили колонию котов в районе Пыхья-Таллинн. К счастью, двух пойманных котов удалось вернуть хозяевам, так как по чипу и регистрации нам удалось быстро найти их контактные данные,“ рассказывает Алёна Мейер.

Сейчас в приюте остался один чипированный кот, но из-за отсутствия информации в онлайн-регистре данных о его хозяевах пока не удалось найти. „В таких ситуациях мы стараемся найти хозяев через социальные сети — публикуем фотографии и информацию, и надеемся, что хозяева узнают своих питомцев и откликнутся.“

Второй важный момент — это кастрация и стерилизация. Если вдруг ваш питомец все-таки смог убежать на улицу, эти процедуры смогут гарантировать, что ваша кошка не вернется домой с нежелательной беременность.

Кастрацию и стерилизацию можно проводить с 7-8 месяцев, но, как и перед любыми другими операциями обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Если вы не планируете разводить котят, то эти процедуры лишь прекратят все симптомы, сопровождающие горячую фазу. На фоне снижения выработки половых гормонов после кастрации и стерилизации питомцы становятся спокойнее, и их физическая и половая активность снижаются, а ваши вещи и мебель в доме останутся в целости и сохранности. Процедуры так же могут снизить желание вашего питомца сбежать из дома.