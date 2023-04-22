Таллиннский кошачий приют призывает чипировать, кастрировать и стерилизовать питомцев.(2)
Весна. У котов и кошек наступает пик гормональной активности. В это время года домашние любимцы могут пытаться сбежать из дома — через окно или приоткрытую входную дверь.
Как для животного, так и для хозяина это может стать серьезным стрессом. Однако, вы можете облегчить этот стресс и ускорить поимку вашего питомца, если вы его чипируете.
„Важно помнить, что только чипирования недостаточно,“ говорит основательница приюта MTÜ Kassi Elu Алёна Мейер. Следующий этап после чипирования — занесение данных питомца в онлайн-регистр www.llr.ee. Таким образом, в случае поимки животного найти хозяина будет гораздо проще.
„В начале апреля мы обнаружили колонию котов в районе Пыхья-Таллинн. К счастью, двух пойманных котов удалось вернуть хозяевам, так как по чипу и регистрации нам удалось быстро найти их контактные данные,“ рассказывает Алёна Мейер.
Сейчас в приюте остался один чипированный кот, но из-за отсутствия информации в онлайн-регистре данных о его хозяевах пока не удалось найти. „В таких ситуациях мы стараемся найти хозяев через социальные сети — публикуем фотографии и информацию, и надеемся, что хозяева узнают своих питомцев и откликнутся.“
Второй важный момент — это кастрация и стерилизация. Если вдруг ваш питомец все-таки смог убежать на улицу, эти процедуры смогут гарантировать, что ваша кошка не вернется домой с нежелательной беременность.
Кастрацию и стерилизацию можно проводить с 7-8 месяцев, но, как и перед любыми другими операциями обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.
Если вы не планируете разводить котят, то эти процедуры лишь прекратят все симптомы, сопровождающие горячую фазу. На фоне снижения выработки половых гормонов после кастрации и стерилизации питомцы становятся спокойнее, и их физическая и половая активность снижаются, а ваши вещи и мебель в доме останутся в целости и сохранности. Процедуры так же могут снизить желание вашего питомца сбежать из дома.
„С начала весны мы выловили много новых кошек, в том числе беременных или с потомством. В нашем приюте уже 67 котов, из которых 14 котят. На днях мы выловили еще двух кошек, которые вот-вот родят, поэтому ожидаем прибавление в лице 8 или 10 котят,“ рассказывает Алёна Мейер.
Если вы хотите помочь приюту, это можно сделать разными способами:
⁃ Привезти или помочь с покупкой кошачьих консервов и наполнителя. Поскольку количество животных в приюте растет, запасы расходуются с сумасшедшей скоростью
- Пожертвовать любую сумму на банковский счет (MTÜ Kassi Elu, Swed: EE312200221076093956 / SEB: EE181010220290352228 / Пояснение: annetus
⁃ Позвонить по номеру 9001888 и пожертвовать 5€
⁃ Стать волонтером! Животных в приюте становится все больше, поэтому приюту требуется помощь в уходе за животными и уборке за ними.
Приют благодарит всех неравнодушных и надеется, что все хозяева воспримут рекомендации серьёзно. Безопасность домашних животных в ваших руках!