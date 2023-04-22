ВИДЕО | Было-стало: Бахмут - самая горячая точка в Европе. Как война превратила цветущий город в руины

Город расположен на одноименной реке, в 89 км к северо-востоку от Донецка.

Первое упоминание о Бахмуте относится к 1571 году, когда здесь появилась „Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укрепленную слободку. Постоянного населения в стороже не было, так как она располагалась на казачьей земле (вся земля по реке Бахмут принадлежала донским казакам), и пользовались ей вахтовым способом — в первую очередь для добычи соли, чему казаки не мешали.

В 1701 году Пётр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать в острог. В 1701 году государство стало брать налог за добычу соли из озёр, а Бахмутские солеварни было приказано передать в казну.

Поселение вокруг крепости росло, и в 1783 году Бахмут получил статус города.

В 1924 году город был переименован в Артёмовск в честь советского государственного деятеля Ф. А. Сергеева, известного по псевдониму Артём. В 2015 года городским советом было принято решение о возвращении названия города Бахмут.

Вот уже 10 месяцев Бахмут называют самой горячей точкой фронта. В городе не осталось ни одного целого здания, разрушены жилые дома и исторические памятники, стерты с лица земли парки и скверы. До войны в Бахмуте проживало чуть более 70 000 человек. Несмотря на то, что большинство из них эвакуировалось, около 300 человек, как сообщают украинские СМИ, до сих пор остаются в городе.

А вот таким ярким, цветущим, спокойным город был до войны: