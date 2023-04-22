Уроженец Нарвы о предстоящем ЧМ по хоккею: если все будут выкладываться на сто процентов, мы далеко пройдем

Даниил Кулинцев, защитник сборной Эстонии, чувствует стремление к победе еще до турнира и убежден, что если все выложатся на сто процентов и сделают то, что от них требуется, команда далеко пойдет.

20-летний Кулинцев начал свою хоккейную карьеру в родном городе Нарве: „Меня поставили на коньки в Нарве. Там я научился кататься на коньках и в пять лет начал играть в Финляндии“, — вспоминает хоккеист.

В Финляндии Кулинцев долгое время играл в юношеских командах „СайПа“ из Лаппеэнранты, пока в прошлом сезоне не присоединился к команде „ЮП“ U20, набрав 1+3 результативных очка в 26 матчах юниорской SM-League. В только что закончившемся клубном сезоне он принял участие в 23 играх Junior SM-League за команду „ЮП“ U20 и набрал 3+3 очка.

Завтра Кулинцев начнет свой второй ЧМ в составе взрослой сборной Эстонии. Дебютное выступление в прошлом году в Польше завершилось четырьмя играми и набранными в них очками 1+2. В прошлом юноша представлял сборные Эстонии до 18 и до 20 лет.

„Соперничество, скорость, напряжение, чувство ответственности. Как вы со всем этим справляетесь. Каждый день можно испытывать разные эмоции и учиться. Интересно и весело“, — перечисляет Кулинцев причины, которые делают хоккей с шайбой самой привлекательной игрой в мире.

Мечтой молодого защитника является профессиональная карьера, а самым большим примером для подражания служит швед Виктор Хедман. „Он бесспорный лидер своей команды. Очень хороший двусторонний защитник, который может создавать моменты у ворот соперника и не позволяет лучшим игрокам мира что-либо делать в своей зоне“, — описал он звезду „Тампа-Бэй Лайтнинг“. При просмотре игр НХЛ симпатии Кулинцева принадлежат „Каролине Харрикейнз“. „У них очень хорошая команда, и за их игрой интересно наблюдать“, — рассуждает хоккеист.