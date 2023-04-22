22.04.2023, 15:45
За неделю электричество на бирже подорожало на 60%(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,45 цента за киловатт-час, пишет rusERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф вырос на 60,6%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоит в субботу, когда среднесуточная цена составляет 3,55 цента за киловатт-час, а самым дорогим оно было в понедельник - 10,53 цента.
В марте, как ранее писал rus.err.ee, биржевое электричество подешевело по сравнению с февралем на 23%
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.