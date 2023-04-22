Россия и Германия высылают более 20 дипломатов

Еще в конце марта этого года германское издание Focus сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хотела бы выслать из страны более 30 российских дипломатов, которых заподозрили в вербовке немецких информаторов.

В сегодняшнем заявлении российский МИД осудил эти действия Берлина, „который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение“. При этом в заявлении утверждается, что именно немецкая сторона якобы поставила в известность о своей „затее“ представителей СМИ, регулярно используемых для организации „контролируемых утечек“ и дезинформационных „вбросов“.

Согласно заявлению российского МИД, еще 5 апреля посол ФРГ в РФ Г. фон Гайр был уведомлен об ответных „зеркальных“ мерах России, включающих, помимо высылки дипломатов, значительное сокращение максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.

И вот сегодня, 22 апреля, Россия объявила, что высылает из страны более 20 немецких дипломатов, сообщила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД Германии до заявления российского министерства официально не объявлял о высылке российских дипломатов. Сколько именно дипломатов должны были покинуть Германию, не сообщается.