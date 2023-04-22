В российском Белгороде эвакуировали жителей из-за авиабомбы

Вечером 21 апреля местный белгородский журналист Никита Парменов рассказал, что на город „упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба“, которая не разорвалась. По его сведениям, это произошло в квартале от места падения первой бомбы, на улице Шаландина.

Сообщение проверили саперы, которые обнаружили "взрывоопасный предмет“ по адресу Шаландина. Было решено достать авиабомбу и обезвредить ее на полигоне. Для этого эвакуировали жильцов 17 многоквартирных домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина (около 3000 человек), сообщает DW со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Около 14:30 по местному времени бомбу удалось достать, ее увезли на Бутовский полигон в Яковлевском районе области, пишет Baza. Людям разрешили вернуться в свои квартиры.