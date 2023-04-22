Рейнсалу: прогнозирую, что в следующем пакете серьезных дополнительных санкций против России не будет

"Это правда, что сейчас пытаются ввести исключения в [имеющиеся] санкции“, — сказал Рейнсалу. Он добавил, что при введении санкций "важно не делать, так сказать, шаг вперед, два шага назад в зависимости от экономических интересов стран". Рейнсалу считает, что 11-й пакет санкций всё же примут, но его влияние будет меньше, чем прошлый раз.