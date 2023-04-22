ФОТО | Катрина Лехис, вернувшаяся после длительного перерыва из-за травмы, выиграла чемпионат Эстонии

Лехис, которая была последней на соревнованиях летом 2022 года, на пути к титулу победила нескольких членов сборной Эстонии. В четвертьфинале она победила со счетом 14:12 Кристину Куус, в полуфинале со счетом 15:13 победила Юлию Беляеву и в финале со счетом 15:12 оказалась сильнее Нелли Дифферт.