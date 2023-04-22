Двое российских пловцов решили сменить спортивное гражданство

Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев решили сменить спортивное гражданство. Об этом „Матч ТВ“ рассказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. „Кирпичникова и Николаев запросили процедуру смены спортивного гражданства. Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев — за Австралию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать“, — сказал Сальников „Матч ТВ“. Отмечается, что 25-летний Николаев уже выступает на чемпионате Австралии, но пока за клуб. Он является призером чемпионатов России.

Кирпичниковой 22 года, на ее счету серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронза на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (на Олимпиаде в Токио).



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