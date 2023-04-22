Британская военная разведка объяснила, почему в России отменили „Бессмертный полк“

Российскому государству с трудом удается сохранять последовательность в одном из главных нарративов, оправдывающих войну: что вторжение в Украину якобы аналогично советскому опыту Второй мировой войны.

„18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене в этом году ежегодных маршей памяти о „Великой отечественной войне“ „Бессмертный полк“ из соображений „безопасности“", - пишет британская разведка. В реальности, однако, власти с высокой вероятностью беспокоились, что участники маршей станут привлекать внимание к тяжелым потерям в нынешней войне, полагают разведчики.

До этого владелец ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин публично выражал сомнение в том, что в Украине есть какие-то нацисты, как утверждает Кремль и его пропаганда.

Ещё один пример такой непоследовательности пропаганды разведка видит в том, что 12 апреля государственное информационное агентство РИА Новости сообщило о неких „уникальных“ документах из архивов ФСБ, указывающих на причастность нацистов к убийствам 22 тысяч польских граждан в Катыни. В реальности это убийство произошло в 1940 году, и ответственность за него несет НКВД - структура, впоследствии переродившаяся в ФСБ. Даже российская Государственная Дума в 2010 году официально осудила Иосифа Сталина за приказ об этом расстреле.