Отсутствие сбережений – серьезная причина для беспокойства

Ещё меньше люди уверены в своих долгосрочных сбережениях – 42% жителей Эстонии не уверены, что у них будет достаточно сбережений для того, чтобы сохранить желаемый уровень жизни после выхода на пенсию. „Этот показатель выше среди женщин и людей предпенсионного возраста и, как и ожидалось, ниже среди молодёжи“, – сказала Воометс.

„Я рекомендую иметь резерв сбережений для покрытия бытовых нужд, рассчитанный как минимум на три месяца. Такой резерв обеспечивает безопасность на случай непредвиденных ситуаций, например потери работы“, – говорит Воометс. По данным опроса, 29% жителей Эстонии имеют запас в размере трёхмесячного дохода. Наиболее усердные накопители – люди в возрасте 60 лет и старше и предприниматели, среди которых трёхмесячный резерв имеют 35% и 42% соответственно. „Тревожным фактом является то, что почти четверть населения Эстонии вообще не имеет резерва сбережений“, – добавила Воометс.

Распространённой целью сбережения денег является создание резерва для покрытия непредвиденных расходов, таких как покупка бытовой техники или ремонт автомобиля. Опрос показал, что 29% людей смогут справиться с непредвиденными расходами, а у целых 37% это вызовет затруднения.

„Важным компонентом хорошего финансового здоровья является наличие сбережений. Жизнь от зарплаты до зарплаты без резерва чревата серьёзным стрессом, о чём свидетельствуют ответы на вопрос исследования о том, что чувствуют люди, когда думают о своих финансах. 35% жителей Эстонии ответили „беспокойство“. В Швеции, например, на тот же вопрос половина населения ответила, что чувствует себя уверенно“, – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс .

По данным исследования , проведенного Институтом финансов Swedbank , финансовое здоровье населения Эстонии находится не в самом лучшем состоянии, то есть своими повседневными финансами люди управлять могут, но в отношении будущего или возможных неожиданных событий они не чувствуют себя спокойно и уверенно.

Экономия начинается с планирования

Экономия начинается с планирования своих финансов и составления ежемесячного бюджета, но, к сожалению, только 44% жителей Эстонии планируют свои финансы. Чаще всего анализируют свои расходы жители Эстонии в возрасте 30–39 лет и пенсионеры. 7% населения вообще не планируют свои финансы.

„Составление бюджета – это первый шаг к тому, чтобы взять свои финансы под контроль. Поначалу это может показаться сложным, особенно когда кажется, что все Ваши доходы всё равно будут потрачены. Однако анализ своих расходов часто помогает найти способы экономии“, – говорит Воометс. Отслеживать свои расходы можно в обычной таблице Excel, а можно использовать приложение для составления бюджета, например, в банковском приложении или в интернет-банке. Идеи о том, как планировать бюджет, экономить деньги и создавать финансовый резерв, можно также найти в группе Facebook Kogumispäevik , крупнейшем в Эстонии сообществе, посвящённом умению обращаться с деньгами.

„Далее следует составить бюджет, сначала записав все свои доходы и постоянные расходы, а затем подсчитать, как Вы будете использовать свободные деньги каждый месяц. Например, если Ваш доход составляет 1300 евро, а постоянные расходы – 600 евро, оставшиеся 700 евро следует разделить на следующие категории: питание, бытовые расходы и транспорт. Можно включить и сбережение. Даже если сумма, откладываемая каждый месяц, невелика, привычка экономить очень полезна в долгосрочной перспективе“, – добавила Воометс.

Можно также сделать так, чтобы на сбережения начислялись проценты. В Swedbank, например, можно использовать приложение Накопитель и срочные вклады. Когда резерв станет достаточно большим, для долгосрочных сбережений стоит использовать инвестиционные фонды и III пенсионную ступень. „Время – главный друг долгосрочных накоплений, поэтому чем раньше Вы начнете, тем больше станете зарабатывать благодаря сложным процентам“, – говорит Воометс.