Другие виды
22.04.2023, 12:03

Алекс Ахтиайнен установил рекорд Эстонии на стометровке баттерфляем

 
Алекс Ахтиайнен
Алекс Ахтиайнен
ФОТО: Eesti Ujumisliit | Erakogu

На международных соревнованиях в норвежском городе Берген Алекс Ахтиайнен (спортивный клуб „Гарант“) установил новый рекорд Эстонии, проплыв 100 м баттерфляем за 52,18 секунды.

Предыдущий рекорд Эстонии принадлежал его товарищу по команде Даниэлю Зайцеву, который преодолел эту же дистанцию за 52,23, сообщает Эстонский союз плавания.

На международных соревнованиях в норвежском Бергене Ахтиайнен занял первое место с новым рекордным временем. Зайцев стал вторым - 52,30 секунды.

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