Алекс Ахтиайнен установил рекорд Эстонии на стометровке баттерфляем

Предыдущий рекорд Эстонии принадлежал его товарищу по команде Даниэлю Зайцеву, который преодолел эту же дистанцию за 52,23, сообщает Эстонский союз плавания.

На международных соревнованиях в норвежском Бергене Ахтиайнен занял первое место с новым рекордным временем. Зайцев стал вторым - 52,30 секунды.

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