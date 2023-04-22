22.04.2023, 12:03
Алекс Ахтиайнен установил рекорд Эстонии на стометровке баттерфляем
ФОТО: | Erakogu
На международных соревнованиях в норвежском городе Берген Алекс Ахтиайнен (спортивный клуб „Гарант“) установил новый рекорд Эстонии, проплыв 100 м баттерфляем за 52,18 секунды.
Предыдущий рекорд Эстонии принадлежал его товарищу по команде Даниэлю Зайцеву, который преодолел эту же дистанцию за 52,23, сообщает Эстонский союз плавания.
На международных соревнованиях в норвежском Бергене Ахтиайнен занял первое место с новым рекордным временем. Зайцев стал вторым - 52,30 секунды.
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