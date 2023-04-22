Российские "рассерженные патриоты“ обвиняют главу ЧВК Вагнера в желании заморозить войну в Украине

На прошлой неделе за авторством Пригожина был обнародован длинный текст, в котором содержались призывы к руководству РФ „закогтиться“ на нынешних рубежах соприкосновения с украинскими войсками и не допустить их дальнейшего продвижения ВСУ.

Гиркин, который недавно вместе с рядом единомышленников объявил о создании „Клуба рассерженных патриотов“, расценил это как прямые призывы к „заморозке конфликта на имеющихся позициях“ и задался вопросом, почему они никак не преследуются правоохранительными органами РФ в качестве „призыва к нарушению территориальной целостности Российской Федерации?“, на основании того, что, например, Херсон, освобожденный ВСУ в ноябре 2022 года, Россия продолжает считать своей территорией.

По мнению американского Института изучения войны (ISW) , „это обвинение может свидетельствовать о том, что у Пригожина нашелся покровитель, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим мотивам... Возможно, Гиркин и его покровители опасаются, что Пригожин присоединился к политической фракции, которая призывает Путина остановить войну на нынешних направлениях после запланированного украинского контрнаступления“.