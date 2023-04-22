Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией

Ранее Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала полномасштабной войны в Украине также начали менять названия, связанные не только с Советским Союзом, но и с Россией. В конце декабря 2022 года министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что в стране изменены больше семи тысяч названий, связанных с СССР и Россией.