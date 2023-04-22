Кылварт: не хватает не только учителей, но и директоров школ

„Пять директоров школ уходят на пенсию. И я могу понять, почему молодой, грамотный, образованный человек. Такой, как, например, уважаемый Андрей Канте, не идет на такую работу. Даже если там большая зарплата, потому что и объем работы там очень большой. И это не то, что каждый человек готов делать параллельно с решением различных кризисов. А именно через это пришлось пройти нашим директорам, а также нашим учителям за последние три года. Коронавирус, новые ученики из числа беженцев, всевозможные реформы, нехватка учителей. Найти директора, который был бы в состоянии нести такую ношу? Наверное, следует признать, что таких людей не очень много, это объективная реальность“, - заметил мэр Таллинна Михаил Кылварт в минувший четверг на заседании Таллиннского горсобрания, как сообщает ERR.