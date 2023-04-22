ЧП и криминал
22.04.2023, 10:50

ФОТО | "Все сгорело дотла“: в результате пожара в Тарту очень сильно пострадала популярная кальянная

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Kompanii 10, Tartu põleng
Kompanii 10, Tartu põleng
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

20 апреля в Тарту в здании, расположенном на улице Компании 10, произошел пожар. В результате очень сильно пострадал кальянный бар Shisha Studio.

„Из-за пожара мы закрыты на этой площадке. Ситуация очень сложная, большая часть инвентаря уничтожена, продолжать работу в этом месте больше невозможно“, — говорится в сообщении компании в Facebook. „Спасибо всем, кто посещал нас и поддерживал нашу деятельность. В настоящее время мы пытаемся найти другое решение“.

Foto Shisha Studio vesipiibu baarist pärast põlengut

Кроме кальянной, в здании также располагается ресторан La Dolce Vita, который в результате пожара не пострадал.

Так как речь идет о здании, находящемся под защитой Департамента охраны памятников старины, полиция возбудила уголовное дело для выяснения причин произошедшего.

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