ФОТО | "Все сгорело дотла“: в результате пожара в Тарту очень сильно пострадала популярная кальянная

„Из-за пожара мы закрыты на этой площадке. Ситуация очень сложная, большая часть инвентаря уничтожена, продолжать работу в этом месте больше невозможно“, — говорится в сообщении компании в Facebook. „Спасибо всем, кто посещал нас и поддерживал нашу деятельность. В настоящее время мы пытаемся найти другое решение“.