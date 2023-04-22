22.04.2023, 10:50
ФОТО | "Все сгорело дотла“: в результате пожара в Тарту очень сильно пострадала популярная кальянная(2)
„Из-за пожара мы закрыты на этой площадке. Ситуация очень сложная, большая часть инвентаря уничтожена, продолжать работу в этом месте больше невозможно“, — говорится в сообщении компании в Facebook. „Спасибо всем, кто посещал нас и поддерживал нашу деятельность. В настоящее время мы пытаемся найти другое решение“.
Кроме кальянной, в здании также располагается ресторан La Dolce Vita, который в результате пожара не пострадал.
Так как речь идет о здании, находящемся под защитой Департамента охраны памятников старины, полиция возбудила уголовное дело для выяснения причин произошедшего.