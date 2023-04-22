За рубежом
22.04.2023, 09:50

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

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UKRAINE-CRISIS/NORTH-DRILLS
UKRAINE-CRISIS/NORTH-DRILLS
ФОТО: GLEB GARANICH | Scanpix, GLEB GARANICH

Латвия передаст Украине последнюю партию имеющихся у нее переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заявила на заседании Контактной группы по обороне Украины „Рамштайн“ латвийский министр обороны Инара Мурниеце.

Количество передаваемых ПЗРК Stinger и сроки их поставок не уточняются.

Кроме того, Латвия расширит программы обучения украинских военнослужащих, написала Мурниеце в микроблоге Twitter. По ее словам, в 2023 году число обученных в Латвии военных из Украины увеличится втрое по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Deutsche Welle.

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