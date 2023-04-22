Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Кроме того, Латвия расширит программы обучения украинских военнослужащих, написала Мурниеце в микроблоге Twitter. По ее словам, в 2023 году число обученных в Латвии военных из Украины увеличится втрое по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Deutsche Welle.