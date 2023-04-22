Все, свободен! Пошаговая инструкция: как быть, если вас сократили или планируют это сделать?(9)
Каждый, кто за последние месяцы хоть раз слушал, смотрел или читал новости, очевидно, знает, что ситуация в экономике ухудшилась, и сейчас много говорят о сокращениях. Один за другим закрываются рестораны и кафе, о сокращениях сообщила фирма Hansa Bussiliinid, а также два предприятия – E-Betoonelement OÜ и завод кабелей Amphenol в Нарве. Что нужно знать о своих правах, если вас сократили или планируют сократить? И какие пособия и компенсации вам положены?
„В Кассе по безработице смотрят на две вещи в связи с сокращениями, – разъясняет представитель учреждения Анника Коппель. – Во-первых, на уведомления о сокращении. То есть, если предприятие прекращает свою деятельность или сокращает большую часть своих сотрудников, об этом нужно обязательно сообщить нам. Мы сможем тогда сразу же начать искать людям новую работу. Да и дать понять другим работодателям, что вот такие работники скоро поступят на рынок труда“.
Второй показатель, на который обращают внимание в Кассе по безработице, – сколько из вставших на учет людей были сокращены с прошлого места работы.
„Доля тех, кого сократили, растет, – подчеркивает специалист. – И если посмотреть на данные прошлого года, то их число существенно выросло. В последнем квартале 2022 года их было 14%, в первом квартале – всего 8%. Конечно, это не сильно успокоит тех, кто потерял работу, но, например, весной 2020 года этот показатель достигал вообще 30%!“
Из тех людей, кого в 2022 году сократили и кто встал на учет, большинство трудились в обрабатывающей промышленности (30,3%), а также в оптовой и розничной торговле (15,1%).
„В начале 2023 года, к счастью, крупных сокращений пока не было, – отмечает Анника Коппель. – Самые большие – в Ида-Вирумаа, где в Нарве закрылся завод, производивший кабели, там сократили 130 человек. А также E-Betoonelement OÜ – с двух заводов в общей сложности сократили 75 человек“.
Если у вас есть вопросы по сокращению, то вы можете отправить их специалисту Кассы по безработице на адрес электронной почты koondamine@tootukassa.ee или связаться с главным специалистом по реагированию на сокращения Каей Сависто по электронной почте kaia.savisto@tootukassa.ee и по телефону: 5332 1199, 614 8613
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Пошаговая инструкция: что делать, если вас сократили или планируют сократить?
1. Начинайте сразу действовать. Касса по безработице советует тем людям, которые потеряли работу или получили уведомление о сокращении, не откладывать дело в долгий ящик, а начинать искать новую работу сразу же. „Многие думают: вот, отдохну пару месяцев, а потом уже начну смотреть, – говорят в Кассе по безработице. – Это звучит хорошо, но опыт показывает, что
поиск новой работы может занять больше времени, чем хотелось бы. Конкурс на поиск нового кандидата тоже длится обычно минимум месяц“.
2. Проведите инвентаризацию своих навыков и умений. „Подумайте, что вы умеете, чему можете научиться, – советуют в Кассе по безработице. – Обязательно нужно смотреть объявления о работе даже тогда, когда у вас работа еще есть“.
3. Получите информацию. „Если вам вручили уведомление о сокращении, то не нужно ждать того дня, когда у вас больше не будет работы, – советуют специалисты. – Лучше сразу же начать выяснять, что предлагает Касса по безработице. Ведь там есть ряд услуг и для тех, кто еще не зарегистрировался как безработный, но уже получил уведомление о сокращении“.
4. Сходите на консультацию. „Человек, который получил уведомление о сокращении, может записаться к консультанту по карьере, который поможет ему взглянуть по-новому и лучше оценить свои навыки и умения и продумать, чему можно дополнительно научиться, чтобы найти работу в какой-то другой сфере, – поясняют в Кассе по безработице. – Неплохая мысль – стать самому предпринимателем. В таком случае вы будете иметь право на пособие на начало предпринимательства“.
5. Запаситесь терпением. „Большая часть зарегистрированных безработных стоят на учете до трех месяцев, – констатируют в Кассе по безработице. – Эта цифра изменяется в зависимости от того, что происходит в экономике. По последним данным, у нас около 40% безработных стояли на учете не дольше трех месяцев. Большинство за это время находят себе новую работу“.
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Пошаговая инструкция: что делать, если вы остались без работы?
1. Встаньте на учет в Кассе по безработице.
2. Самый простой способ это сделать – в самообслуживании Кассы по безработице (e-töötukassa). Система обрабатывает данные за несколько минут и сравнивает их с другой информацией о человеке, имеющейся в базах данных (например, с данными в Регистре народонаселения и Налогово-таможенном департаменте).
3. Подайте там же ходатайство о выплате вам пособия по безработице.
4. Ждите. Если все данные совпадут, то система сама подсчитает размер пособия и перечислит его на ваш счет. Это займет буквально несколько минут.
5. Будьте в курсе того, что вам полагается. Касса по безработице предлагает безработным различные пособия, компенсации и услуги. А также – медицинскую страховку. Также Касса по безработице может предложить вам услуги консультанта по карьере, знания о том, как искать работу, помощь в организации трудовой практики, которая поспособствует тому, чтобы вы получили новые навыки, а также помощь в получении свидетельств о вашей квалификации, обучение на курсах, консультации по темам „Как справляться“ и „Как избавиться от долгов“ и многое другое.
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Кто имеет право на страховую компенсацию/возмещение по безработице?
Страховую компенсацию/возмещение по безработице выплачивают человеку, у которого есть необходимый стаж страхования от безработицы и который не ушёл с работы по собственной инициативе, по соглашению с работодателем или по своей вине.
В течение первых ста дней выплаты компенсации/возмещения вы будете получать 60 процентов, а потом – 40 процентов от средней заработной платы за один календарный день.
Вы имеете право на страховую компенсацию/возмещение по безработице, если:
• вы зарегистрированы как безработный и подали заявление на страховое возмещение по безработице;
• в течение трех лет до регистрации в качестве безработного у вас есть не менее 12 месяцев стажа страхования от безработицы;
• вы не уволились с последней работы или службы по собственной инициативе (в виде исключения право на пособие по страхованию от безработицы возникает в случаях, указанных в части 5 статьи 37, части 2 статьи 91 и части 2 статьи 107 Закона о трудовом договоре, а также части 1 и части 2 статьи 105 Закона о государственной службе), по соглашению с работодателем в соответствии с Законом о трудовом договоре на основании статьи 79 или в связи с вашим противоправным поведением на основании части 1 пунктов 3–8 статьи 88 Закона о трудовом договоре, статьи 94 Закона о государственной службе.
Например, вы имеете право получать страховое возмещение по безработице, если
• вас сократили;
• организация-работодатель ликвидирована;
• закончился срок действия вашего срочного трудового договора;
• трудовые или служебные отношения были прекращены во время испытательного срока;
• работодатель расторг трудовой договор в связи с уменьшением трудоспособности работника по состоянию здоровья (часть 1 пункт 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре);
• закончился ваш обязательственно-правовой договор (напр., договор подряда).
Право на страховое возмещение по безработице не возникает на основании временной работы в статусе безработного (разовой работы), указанной в ст. 42 Закона об услугах и пособиях рынка труда.
Вы не имеете права на страховое возмещение по безработице, если вы достигли установленного на основании Закона о государственном пенсионном страховании возраста выхода на пенсию по старости или если вам на основании этого же закона назначена досрочная или гибкая пенсия по старости.
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Кто имеет право на компенсацию по сокращению?
На основании заявления работодателя Касса по безработице выплачивает компенсации работникам, уволенным по сокращению штата. Для этого трудовые отношения должны длиться не менее пяти лет и прекратиться по одной из перечисленных причин:
• трудовой договор расторгнут в связи с сокращением штата;
• работодатель по не зависящим от него причинам не смог обеспечить работнику оговоренный объем работы, в связи с чем снизил заработную плату на основании части 5 статьи 37 Закона о трудовом договоре;
• трудовые отношения государственного служащего прекращены на основании ст. 90 Закона о государственной службе.
Право на компенсацию по сокращению имеют также пенсионеры по старости.
Подача заявления о компенсации по сокращению штата
Заявление на компенсацию по сокращению в Кассу по безработице подает работодатель в течение пяти календарных дней после прекращения трудовых или служебных отношений.
Если заявление не подано к установленному сроку, работодатель имеет право запросить продление срока.
Кроме того, если работодатель не подал своевременно заявление на страховую компенсацию, его вправе подать в Кассу по безработице сам работник или служащий. Бланки можно найти на сайте www.tootukassa.ee
В заявлении обязательно нужно указать следующие данные:
• имя или наименование работодателя, его личный или регистровый код и почтовый адрес или адрес электронной почты;
• имя, личный код и почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер банковского счета работника либо служащего;
• дату начала трудовых или служебных отношений с работником или служащим;
• общий трудовой стаж служащего.
Если указанный в заявлении представитель работодателя не внесен в карту B Коммерческого регистра и не является руководителем государственного или подчиненного ему учреждения, нужно приложить доверенность.
При необходимости Касса по безработице может попросить вас предъявить документы, подтверждающие информацию, указанную в заявлении.
Работодатель может подать заявление на получение возмещения, подав заявление через e-töötukassa. Также можно подать заявление с дигитальной подписью по адресу электронной почты koondamishuvitised@tootukassa.ee.
Размер возмещения
Размер компенсации по сокращению зависит от продолжительности последнего трудового договора работника или должностного лица.
Если трудовые отношения с этим работодателем или стаж службы составили:
• от пяти до десяти лет – возмещение выплачивается в размере среднемесячной зарплаты или должностного оклада;
• свыше десяти лет – возмещение выплачивается в размере двойной среднемесячной зарплаты или должностного оклада.
Размер возмещения рассчитывают исходя из средней зарплаты за месяц или должностного оклада работника или служащего по данным базы страхования от безработицы. При этом учитывают выплаты работнику за предшествующие последним трем месяцам работы девять месяцев работы, из которых удержан взнос по страхованию от безработицы.
Сумму выплат за эти девять месяцев делят на 270, в результате определяют вашу среднюю зарплату за один календарный день. При этом месяцами работы считают месяцы выплат вознаграждения работнику или государственному служащему по данным базы страхования от безработицы.
Назначение и выплата возмещения по сокращению
Касса по безработице рассматривает заявление на компенсацию по сокращению и принимает решение в течение двух недель со дня получения заявления и документов.
При наличии уважительной причины Касса по безработице может продлить срок рассмотрения заявления на две недели. О продлении срока и причинах
этого Касса по безработице незамедлительно проинформирует работодателя и работника или служащего.
После того как решение о назначении возмещения по сокращению штата принято, Касса по безработице отправит его как работодателю, так и работнику или служащему лицу в электронном виде или заказным письмом в течение пяти календарных дней со дня принятия решения. Канал доставки решения можно выбрать при подаче заявления.
Возмещение по сокращению перечислят на банковский счет работника или служащего не позднее пятого календарного дня со дня принятия решения. С назначенного возмещения удержат подоходный налог, а для тех, кто присоединился к обязательной накопительной пенсионной программе, – также взнос по обязательной накопительной пенсии.