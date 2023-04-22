Все, свободен! Пошаговая инструкция: как быть, если вас сократили или планируют это сделать?

„В Кассе по безработице смотрят на две вещи в связи с сокращениями, – разъясняет представитель учреждения Анника Коппель. – Во-первых, на уведомления о сокращении. То есть, если предприятие прекращает свою деятельность или сокращает большую часть своих сотрудников, об этом нужно обязательно сообщить нам. Мы сможем тогда сразу же начать искать людям новую работу. Да и дать понять другим работодателям, что вот такие работники скоро поступят на рынок труда“.

Второй показатель, на который обращают внимание в Кассе по безработице, – сколько из вставших на учет людей были сокращены с прошлого места работы.

„Доля тех, кого сократили, растет, – подчеркивает специалист. – И если посмотреть на данные прошлого года, то их число существенно выросло. В последнем квартале 2022 года их было 14%, в первом квартале – всего 8%. Конечно, это не сильно успокоит тех, кто потерял работу, но, например, весной 2020 года этот показатель достигал вообще 30%!“

Из тех людей, кого в 2022 году сократили и кто встал на учет, большинство трудились в обрабатывающей промышленности (30,3%), а также в оптовой и розничной торговле (15,1%).

„В начале 2023 года, к счастью, крупных сокращений пока не было, – отмечает Анника Коппель. – Самые большие – в Ида-Вирумаа, где в Нарве закрылся завод, производивший кабели, там сократили 130 человек. А также E-Betoonelement OÜ – с двух заводов в общей сложности сократили 75 человек“.

Если у вас есть вопросы по сокращению, то вы можете отправить их специалисту Кассы по безработице на адрес электронной почты koondamine@tootukassa.ee или связаться с главным специалистом по реагированию на сокращения Каей Сависто по электронной почте kaia.savisto@tootukassa.ee и по телефону: 5332 1199, 614 8613

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Пошаговая инструкция: что делать, если вас сократили или планируют сократить?