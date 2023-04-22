Сегодня Рийгикогу приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей начнется в 10:40 с концерта ансамбля медных духовых инструментов „Tärkamine“ Ныммеской музыкальной школы с балкона замка Тоомпеа. После этого гостей поприветствует спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

В течение всего дня с 11:00 до 16:00 все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с недавно избранными депутатами, а также посетить башню „Длинный Герман“. Члены Рийгикогу Эдуард Одинец и Анти Пооламетс также проведут экскурсии по замку.

В кафе замка Урмас Вайно расспросит недавно избранных депутатов Арво Аллера, Марио Кадастика, Эстер Карузе, Тийта Марана, Рийну Солман и Кадри Тали об их связанных с работой в парламенте ожиданиях и планах; своим опытом также поделится депутат Рийгикогу Юрген Лиги. Грете Лыбу проведет обсуждение на тему „Как сделать движение частью стиля жизни?“, в котором примут участие депутаты парламента Кармен Йоллер, Танель Кийк, Эвелин Пооламетс, Рейли Ранд, Рийна Солман и Хендрик Йоханнес Террас.

В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой примут участие команды депутатов Рийгикогу, школ и коллективов молодежного праздника песни и танца. В команды Рийгикогу входят члены парламента Арво Аллер, Андрей Коробейник, Евгений Осиновский, Марек Рейнаас, Рийна Солман и Тимо Суслов.

В замке будут организованы воркшопы инновационной программы „Liikuma Kutsuv Kool“ и Эстонского паралимпийского комитета, приуроченные к году движения, а также зоны Эстонского музея здоровья и Эстонского музея спорта и Олимпийских игр. В гостях у парламента также Таллиннская центральная библиотека с подвижными играми и библиотечным автобусом „Katarina Jee“.