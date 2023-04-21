Выжженная Европа. Континенту угрожают рекордная засуха, жара и пожары второй год подряд

Засуха и жара обещают Европе неурожай фруктов и зелени, высокие цены в магазинах, непригодные для судоходства реки и избыточную смертность. Все это добавит проблем европейцам, чье благосостояние второй год подряд подрывает не только и не столько засуха, сколько Владимир Путин, втянувший Россию в энергетическую войну против ЕС и в настоящую - против Украины.

Согласно свежим данным европейской обсерватории EDO, предупреждение о засухе уже распространяется на четверть территории 27 стран Евросоюза. Особенно тяжелая ситуация на юге: на большей части территории Испании и во многих районах Португалии и Италии.

Как и в 2022 году, уровень воды угрожающе низок не только в водохранилищах, но и в главной европейской водной артерии - реке Рейн, которая прошлым летом оказалась непригодна для судоходства.

Воды не хватает, потому что, как и в 2022 году, эта зима выдалась малоснежной и сухой. Дождя почти не было ни тогда, ни на этот раз. Снега в Альпах выпало ниже исторической нормы, что неизбежно приведет к засухе, предупреждали аналитики ЕС еще месяц назад.

До лета остался один шанс немного смягчить катаклизм - месяц май. В прошлом году он выдался самым сухим в истории наблюдений, так что есть надежда, что снаряд в ту же воронку уже не попадет. Правда, в этом году свои рекорды: например, во Франции февраль 2023 года был самым жарким с 1959 года.

Европа как всадник апокалипсиса

Грядущим летом Европа рискует подтвердить свое реноме всадника климатического апокалипсиса, укрепленное в прошлом году. Как следует из опубликованного в четверг ежегодного отчета европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), в целом 2022 год был для Европы вторым самым жарким в истории, а лето побило все рекорды.

„В последние десятилетия Европа нагревалась быстрее любого другого континента“, - отметили ученые.