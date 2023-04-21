ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (422-й день) | Пентагон объяснил отказ передать Украине истребители

Днем количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. „Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей“, - написал Гладков в Telegram-канале, добавив, что погибших нет.

Министерство обороны России заявило, что причиной взрыва стал „нештатный сход авиационного боеприпаса“ во время „полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород“. Никаких подробностей оно не указало, добавив лишь, что „проводится расследование“.

В российских и украинских Telegram-каналах появились видеозаписи взрыва, прозвучавшего вечером 20 апреля на одном из перекрестков в центре Белгорода, а также фотоснимки воронки радиусом примерно 20 метров, образовавшейся после этого взрыва. Рядом с воронкой стояли несколько поврежденных машин. На одном из снимков виден автомобиль на крыше магазина „Пятерочка“, отброшенный туда взрывной волной.

Россия минувшей ночью запустила по Украине около 10 дронов-камикадзе „Шахед-136“ иранского производства, восемь из них украинские военные уничтожили, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что всего было запущено до 12 дронов, подтвердив, что восемь из них были сбиты. В Полтавской области после атаки дронов разрушен объект гражданской инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. По предварительным данным, пострадавших нет. В Винницкой области взрывом повредило инфраструктурный объект, заявила в эфире национального телемарафона спикер оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк. После полуночи по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях страны тревогу объявляли дважды за ночь.

„Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили около 30 атак противника на указанных участках фронта. Эпицентром боевых действий остается город Бахмут“, - сообщили в Генштабе.

В течение суток 21 апреля российские силы нанесли по территории Украины два ракетных и 28 авиационных ударов, а также совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Кроме того, в ночь на 21 апреля армия РФ выпустила по Украине 12 иранских беспилотников, все из которых были сбиты.

Российское вторжение в Украину нанесло стране ущерб на сумму в 143,8 млрд долларов, сообщил замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов со ссылкой на оценки Киевской школы экономики. Он пояснил, что это „прямые и задокументированные материальные потери“. Наибольшая доля ущерба, по данным украинских властей, приходится на жилые здания (53,6 млрд долларов, или 37,3%) и инфраструктуру (36,2 млрд долларов, или 25,2%).

Об очередной атаке беспилотника также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, 20 апреля вечером у села Гуево в Суджанском районе „беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях“. Повреждения нанесены были только технике, водитель не пострадал.

В городе Клинцы Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник, заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз. „Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла“, - написал Богомаз в Telegram-канале. В атаке он обвинил Вооруженные силы Украины.

Администрация США предупреждала власти Украины о том, что украинские войска рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать Бахмут. Вашингтон рекомендовал Киеву оставить город и тем самым сократить потери, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона. Когда был выпущен документ, не уточняется.

Глава СБУ Василий Малюк дал интервью агентству „Интерфакс-Украина“, где, в частности, заявил, что Украина отправила в Россию двух священников Украинской православной церкви, при этом один из них был обменян на 28 украинских военнопленных. Его имени Малюк не назвал.

Малюк напомнил, что расследование против некоторых служителей УПЦ началось еще в прошлом году. Священники подозревались в сотрудничестве с Москвой, у некоторых были найдены российские паспорта.

Глава СБУ сказал, что с начала расследования украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), „ставших на сторону врага“. Еще 19 клириков были лишены украинского гражданства.

Российские власти об обмене священника на 28 пленных не сообщали.

Совещание министров обороны западных союзников Украины на базе „Рамштайн“ в Германии

В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин заверил, что международная поддержка Киева, „сил свободы в Украине“, остается неизменной, широкой и решительной. „Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и подразделения от угрозы российских ракет“, - заявил он, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. По словам Остина, с начала войны США предоставили Киеву военную помощь уже на сумму более 35 млрд долларов и усилия партнеров, которые имели большое значение для Украины на поле боя, продемонстрировали, насколько сильно Кремль просчитался.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пообещал Киеву дальнейшую военную помощь. „В Украине идет война логистики“, - заявил он перед началом встречи министров обороны стран-партнеров. По его словам, не менее важным, чем новые поставки вооружений, является поддержание в рабочем состоянии уже поставленных в Украину систем. „Нам нужны боеприпасы, запасные части и топливо“, - сказал Столтенберг.