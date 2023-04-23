Муниципальная полиция наконец увезла из Каламая желтый „Запорожец“(43)
„Запорожец“, многие годы занимавший парковочное место в столичном районе Каламая и ставший местной достопримечательностью (им в основном любовались туристы), был наконец вывезен в Ласнамяэ на стоянку машин-развалюх. „Спящий“ автомобиль превратился в настоящий автохлам, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Если забить в поисковую систему Google номер автомобиля, можно убедиться, что этот ЗАЗ упоминался во многих статьях и сообщениях. За прошедшие годы „Запорожец“ привлекал внимание и местных жителей, и туристов.
Автомобиль фотографировали так много и часто, что по фотографиям можно проследить, как приличная с виду машина превращалась в автомобильный хлам.
В августе прошлого года в ходе совместного рейда с сотрудниками Муниципальной полиции журналист издания Eesti Ekspress не мог не обратить внимания на желтый „Запорожец“, припаркованный на улице Сальме в районе Каламая. Уже тогда было видно, что этому автомобилю давно пора на свалку: стекло со стороны водителя отсутствовало, на асфальте расплывались какие-то пятна, хотя погода стояла сухая.
Тогда, по словам МуПо, автомобиль был еще комплектным, и полиция поддерживала контакт с собственником автомобиля. „Вандалы разбили стекло, но собственник обещал его вставить, во всяком случае он не планирует сдавать его в утиль“, - сказала заведующая отделом МуПо Крислин Пярт, участвовавшая в рейде.
Дорога на свалку
„Запорожец“ за это время разгромили еще больше, сейчас он выглядит неприглядно, - сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. - Если поначалу собственник автомобиля грозился вставить стекло, то потом каждый раз, когда мы с ним связывались, он обещал вывести его на свалку, а потом вообще перестал отвечать на телефонные звонки“.
В Каламая, где парковочных мест и без того мало, и многие жители микрорайона не имеют возможности оставлять свои транспортные средства около дома, желтый „Запорожец“ занимал место несколько лет. Он не только не украшал собой город, но и сильно мешал убирать улицу. Последнее обстоятельство стало решающим. „Во время весенней уборки улиц было принято решение вывести автомобиль на расположенную в Ласнамяэ свалку для развалюх“, - сказала Хунт.
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