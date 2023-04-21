Новости Эстонии
21.04.2023, 18:47

Союз писателей решил не убирать барельеф Юхана Смуула, которого подозревают в участии в депортации

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Юхан Смуул
Юхан Смуул
ФОТО: Kroonika arhiiv | Delfi Meedia

В пятницу На съезде Союза писателей Эстонии было принято решение не снимать со стены Дома писателей барельеф писателя Юхана Смуула.

Как сообщает rus.err, 47 членов профсоюза проголосовали за демонтаж, 97 - против и 45 воздержались.

Во вторник еженедельник Eesti Ekspress опубликовал исторический документ, доказывающий причастность Смуула и писательницы Деборы Вааранди к одному из дел о депортации в 1949 году.

Однако некоторые члены союза уже несколько месяцев назад начали требовать демонтажа барельефа.

Если барельеф останется, то противостояние сохранится, вопрос придется решать позже, сказал в четверг ERR председатель Союза писателей Тийт Алексеев.

В честь Юхана Смуула, многолетнего руководителя Союза писателей, после его смерти в 1971 году был возведен барельеф, который принадлежит квартирному товариществу на улице Харью, 1, членом которого является некоммерческое объединение „Союз писателей Эстонии“.

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