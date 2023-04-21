Руководитель криптовалютной компании: новое регулирование ЕС привлечет сюда Web3-фирмы

Прошедшее на этой неделе в Европейском парламенте голосование по принятию регламента по рынку крипто-активов (MiCA – Markets in Crypto-Assets) стало знаковым моментом для зарождающейся индустрии Web3 и криптовалюты. В части регуляторной среды был сделан большой шаг вперед, и это хорошая новость как для пользователей, так и для сектора в целом. MiCA обеспечит ясность регулирования на одном из крупнейших мировых рынков и сделает весь Евросоюз привлекательным местом для инноваций компаний сферы Web3.

Некоторые регулирующие учреждения уже пытались адаптировать к криптовалюте традиционные финансовые правила, однако MiCA представляет собой нормативную базу, которая предназначена конкретно для криптоактивов. Другими словами, криптовалюты теперь считаются новым классом активов. Это правильный подход к реализации мер, которые способны защищать потребителей и обеспечивать эффективное и справедливое функционирование рынков. При этом сохраняются преимущества блокчейна как инновационной технологии – лучший доступ к денежным средствам для всех людей, более быстрые и дешевые платежи и создание новых рабочих мест.

Регламент MiCA касается только централизованных услуг. Дебаты о том, как следует регулировать децентрализованные финансовые услуги (DeFi), а также, например, NFT, совершенно обоснованно отложены на более поздний этап.

Поставщикам услуг криптоактивов (CASP – Crypto Asset Service Provider) будет предоставлено 18 месяцев для приведения своих рабочих процессов в соответствие, получения лицензии и выполнения требований MiCA. В 2024 году поставщики услуг получат паспорт для работы на всей территории ЕС, что позволит им предлагать услуги пользователям во всех странах-членах Евросоюза. Это значительно облегчит для Web3-компаний соблюдение требований, поскольку в будущем они смогут исходить из набора правил, а не из дорогого и фрагментарного надзора, который применяется в настоящее время.