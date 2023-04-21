Руководитель криптовалютной компании: новое регулирование ЕС привлечет сюда Web3-фирмы(1)
Общее регулирование, которое начнет действовать для поставщиков услуг крипто-активов по всему Евросоюзу, обеспечит ясность и привлечет сюда фирмы, специализирующиеся на Web3. Европейский союз или даже отдельные страны имеют уникальную возможность стать центром притяжения для технологических компаний, пишет Ричард Тенг, руководитель по региону Европы и cтран MENA Binance.
Прошедшее на этой неделе в Европейском парламенте голосование по принятию регламента по рынку крипто-активов (MiCA – Markets in Crypto-Assets) стало знаковым моментом для зарождающейся индустрии Web3 и криптовалюты. В части регуляторной среды был сделан большой шаг вперед, и это хорошая новость как для пользователей, так и для сектора в целом. MiCA обеспечит ясность регулирования на одном из крупнейших мировых рынков и сделает весь Евросоюз привлекательным местом для инноваций компаний сферы Web3.
Некоторые регулирующие учреждения уже пытались адаптировать к криптовалюте традиционные финансовые правила, однако MiCA представляет собой нормативную базу, которая предназначена конкретно для криптоактивов. Другими словами, криптовалюты теперь считаются новым классом активов. Это правильный подход к реализации мер, которые способны защищать потребителей и обеспечивать эффективное и справедливое функционирование рынков. При этом сохраняются преимущества блокчейна как инновационной технологии – лучший доступ к денежным средствам для всех людей, более быстрые и дешевые платежи и создание новых рабочих мест.
Регламент MiCA касается только централизованных услуг. Дебаты о том, как следует регулировать децентрализованные финансовые услуги (DeFi), а также, например, NFT, совершенно обоснованно отложены на более поздний этап.
Поставщикам услуг криптоактивов (CASP – Crypto Asset Service Provider) будет предоставлено 18 месяцев для приведения своих рабочих процессов в соответствие, получения лицензии и выполнения требований MiCA. В 2024 году поставщики услуг получат паспорт для работы на всей территории ЕС, что позволит им предлагать услуги пользователям во всех странах-членах Евросоюза. Это значительно облегчит для Web3-компаний соблюдение требований, поскольку в будущем они смогут исходить из набора правил, а не из дорогого и фрагментарного надзора, который применяется в настоящее время.
Такие компании, как Binance, уже давно призывают к ясности регулирования. Даже если избежать разногласий по отдельным деталям не удастся, разработанная структура все равно будет обеспечивать доступ к рынку Евросоюза, являющемуся одним из крупнейших в мире. Это можно только приветствовать. Наличие четких правил игры позволит создать равные условия для всех участников рынка и даст поставщикам услуг возможность с уверенностью внедрять инновации.
Значительные преимущества для ЕС и стран-членов очевидны по разным причинам. Крупнейшие технологические компании эпохи Web2 сконцентрировались вокруг Силиконовой долины, и хотя различные хабы появились и в европейских городах, ни один из них не смог поколебать доминирование Силиконовой долины как мирового технологического центра. С появлением криптотехнологий и Web3 Европа теперь может привлечь следующую волну технологических новаторов.
Ясность регулирования стимулирует инновации и конкурентоспособность, обеспечивая ясность и определенность, которые критически необходимы как для инвесторов, так и для предприятий. После полноценного вступления MiCA в силу Европа сможет привлекать новаторов Web3 со всего мира. При наличии политической воли и правильных инвестиций Европа сможет стать центром данного сектора.
Хотя мы наблюдаем определенные расхождения в подходах к регулированию по всему миру, ЕС позиционирует себя как лидер. В следующем году политики и крипто-сектор не должны упускать эту цель из виду.
Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях: за принятием регламента MiCA последует разработка более подробного законодательства. Хочется надеяться, что новое законодательство также послужит цели внесения ясности в быстро развивающийся крипто-сектор. Обеспечение справедливого применения регламента имеет решающее значение для достижения целей и желаемых результатов регулирования как для Евросоюза так и для сферы предпринимательства в целом.