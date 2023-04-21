21.04.2023, 18:31
ФОТО | ЧЭ по баскетболу: Пярну на выезде обыграл Рапла и находится в шаге от полуфинала
„Пярну Садам“ обыграл „Рапла Авис Утилитас“ со счетом 80:72 на выезде в третьей игре четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу Paf и теперь ведет в серии из трех матчей со счетом 2:1.
„Пярну“ очень мощно начали матч и уже к восьмой минуте вели с преимуществом в 18 очков (28:10). К концу первой четверти отрыв гостей сократился до 33:19. Во второй четверти „Рапла“ ненадолго сократили отставание до пяти очков, но к свистку на перерыв успех „Пярну“ снова был вполне устойчивым — 48:35. По итогам третьей четверти разница осталась прежней и баскетболисты Пярну вели 62:49.