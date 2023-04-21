В Таллинне начинается ремонт автобусных остановок. С каких начнут?

В первую очередь работы начнутся на автобусных остановках „Вамбола“ и „Тедре“ на бульваре Сыпрузе по направлению к центру города, затем на автобусной остановке „Марья“ на Мустамяэ теэ по направлению из города и на автобусной остановке „Таксопарк“ на улице Эндла по направлению к центру города. На Пярнуском шоссе будет отремонтирована остановка „Калев“ в направлении центра города и остановка „Халливанамехе“ по направлению из центра. В районе Кесклинн будет отремонтирована остановка „Торнимяэ“, расположенная на бульваре Рявала в направлении центра города, остановка „Пронкси“ на Нарвском шоссе по направлению в центр города. На улице Копли будет отремонтирована остановка „Малева“. Мелкий ремонт запланирован на остановках „Лилле“, „Пирни“, „Ярвеотса теэ“, „Академия теэ“, „Кесктург“ и „Соссимяэ“.