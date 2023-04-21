В Таллинне начинается ремонт автобусных остановок. С каких начнут?
В понедельник, 24 апреля, в Таллинне начнется восстановительный ремонт остановок общественного транспорта. В ходе работ на остановках будет обновлено асфальтобетонное и бетонное покрытие, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. В этом году будет отремонтировано 15 автобусных остановок.
План работ составлен с учетом состояния остановок.
В первую очередь работы начнутся на автобусных остановках „Вамбола“ и „Тедре“ на бульваре Сыпрузе по направлению к центру города, затем на автобусной остановке „Марья“ на Мустамяэ теэ по направлению из города и на автобусной остановке „Таксопарк“ на улице Эндла по направлению к центру города. На Пярнуском шоссе будет отремонтирована остановка „Калев“ в направлении центра города и остановка „Халливанамехе“ по направлению из центра. В районе Кесклинн будет отремонтирована остановка „Торнимяэ“, расположенная на бульваре Рявала в направлении центра города, остановка „Пронкси“ на Нарвском шоссе по направлению в центр города. На улице Копли будет отремонтирована остановка „Малева“. Мелкий ремонт запланирован на остановках „Лилле“, „Пирни“, „Ярвеотса теэ“, „Академия теэ“, „Кесктург“ и „Соссимяэ“.
„Если в прошлом году в Таллинне было отремонтировано шесть остановок, то в этом году объемы ремонтных работ увеличатся более чем в два раза, и мы сможем привести порядок 15 остановок. Наряду с этим постоянно фиксируются остановки, которые нуждаются в ремонте в ближайшее время, - пояснил вице-мэр Владимир Свет. – Выполняемые работы не требуют проектирования и не предполагают серьезных изменений в уличном пространстве. Эти работы необходимы, чтобы люди могли комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом“.
Участников движения просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям временных знаков. Срок выполнения работ – август 2023 года.