„Решение всех удовлетворило“. Задолженность по алиментам советника министра образования дошла до суда

В ноябре 2020 года в Тартуском суде был достигнут компромисс, согласно которому Анзори Барлакая пришлось заплатить 2475 евро долга по алиментам истцу, который указан в постановлении суда под инициалами „L.V.“ Как говорится в постановлении, после того, как стороны пришли к компромиссу, производство по делу было прекращено. Баркалая обязали выплатить в пользу „L.V.“ 2475 евро задолженности и в дальнейшем ежемесячно платить алименты в размере 275 евро.

Речь идет о сыне или дочери? Почему Баркалая не поддерживал материально ребенка? Почему дело о взыскании алиментов дошло до суда?

Анзори Баркалая не пожелал углубляться в детали, пишет Delfi.

„Благодарю за то, что проявили интерес к моей личной жизни. К сожалению, должен ограничиться следующей информацией: окончательным решением стала договоренность, которая удовлетворило все стороны“, - отметил он, отвечая на вопросы Delfi.

„Очень надеюсь на ваши эмпатию и понимание, что личная и семейная жизнь человека и отношения с входящими в его близкий круг людьми — не тема для общественного обсуждения. У каждого из нас есть же право на защиту личной жизни. В то же время заверяю, что я открыл для ваших вопросов, которые касаются моей общественной и должностной деятельности“.

Сильный послужной список

У принятого на работу советником Кристины Каллас Анзори Баркалая докторская научная степень по эстонскому фольклору. В прошлом он занимал пост директора Вильяндиской академии культуры Тартуского университета.

В сентябре 2022 года Баркалая вступил в партию Eesti 200. На местных выборах 2021 года прошел по списку Партии реформ в волостное собрание Вильянди.

На парламентских выборах 2023 года набрал в своем округе (Ярвамаа и Вильяндимаа) 233 голоса и депутатом Рийгикогу избран не был.

Последние годы работал преподавателем и консультантом.