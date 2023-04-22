Коронавирус и грипп: заболеваемость растет, но в реанимации людей все меньше(1)
Несмотря на наступающее в Эстонии тепло, коронавирус и грипп не сдают позиций: в последнее время все чаще выявляются позитивные тесты на респираторные заболевания. Это подтверждает и статистика Департамента здоровья. Гигиена рук до сих пор важна, отмечают специалисты. Носят ли еще маски в общественных местах, пользуются ли антисептиками и считают ли коронавирус до сих пор серьезной опасностью — в материале RusDelfi.
Масок нет, дезинфекторы еще остались
„Радует, что истерия по поводу „короны“ давно прошла, — радуется тридцатипятилетняя жительница Таллинна Катерина. — От масок устали, дышать было тяжело, мы даже отказались передвигаться на городском автобусе, хотя до работы так было удобнее“.
Правда, отмечает Катерина, в последние несколько недель среди знакомых и друзей стало выявляться все больше и больше случаев коронавируса. „Даже классный руководитель в школе у ребенка подхватил. Мы не сильно переживаем, как если бы это случилось пару лет назад. Но все перестали бояться, вот и в городе больше почти нет предупреждающей информации. И мы тоже перестали волноваться“.
Но все же некоторые меры по предотвращению распространения коронавируса до сих пор есть. В масках, правда, в общественных местах практически никого уже не увидеть, но антисептики размещены до сих пор. Замечаем дезинфицирующие средства как в магазинах и торговых центрах, так и в общественном транспорте.
Проект по оборудованию специальными станциями начался еще в 2021 году, ответили в TLT. „Чтобы минимизировать риск заражения как коронавирусом, так и другими заболеваниями, — рассказывает руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко. — Эта опция была хорошо принята клиентами, поэтому проект будет продолжен. Мы считаем значительным преимуществом для пассажира возможность дезинфицирования рук благодаря нашим бесконтактным устройствам“. По словам TLT, компания является единственным предприятием общественного транспорта в Эстонии, предлагающим бесконтактную дезинфекцию рук.
В TLT отмечают, что все автобусы, трамваи и троллейбусы моют несколько раз в день. В депо и на конечных станциях сухая чистка и дезинфекция проводится не реже одного раза в день, при этом особое внимание уделяется контактным поверхностям, от поручней до сидений. Уборку на конечных остановках автобусов проходит тот транспорт, для которого предусмотрены достаточно длительные паузы, позволяющие провести дезинфекцию поручней. По этой причине, например, трамваи убирают и моют на конечных остановках. В течение дня трамваи убирают в трамвайных депо Вана-Лыуна и Копли, где есть оборудование и персонал.
Тщательная и самая важная уборка транспортных средств проводится вечером и ночью после того, как транспортные средства завершат свою работу, рассказывают в TLT. Каждый вечер автобусы и троллейбусы проходят тщательную сухую чистку в депо Таллиннского городского транспорта перед тем, как снова поступить в эксплуатацию. В трамвайном депо проводится влажная уборка трамваев и моют полы. Это все транспортные средства общего пользования, а также техника, находящаяся в резерве, и которая должна выйти на линию на следующий день. В общей сложности это 480 автобусов, 45 трамваев и 41 троллейбус. Влажная уборка проводится раз в неделю в каждом транспортном средстве в автобусном парке на Кадака и в Ласнамяэ, в троллейбусном парке на Палдиском шоссе, в трамвайном депо Вана-Лыуна и Копли. Моют полы, потолки, зеркала, стеновые панели, сиденья и спинки, колесные арки, оконные стекла, подлокотники и поручни, подоконники, перила и все другие поверхности.
„По рекомендации Департамента здоровья мы используем самое инновационное решение — Tersano (SAO), которое обеспечивает простой, более безопасный и экономичный способ ежедневной очистки и дезинфекции всех поверхностей общественного транспорта, — рассказывает руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко. — Дезинфекция проводится с использованием озонированной воды, что позволяет сохранить поверхности в чистоте от вирусов и бактерий.
На предприятии TLT за уборку и мойку транспортных средств отвечает порядка 100 сотрудников, которые обеспечивают чистоту общественного транспорта“.
„Значительно меньше людей, нуждающихся в стационарном лечении и реанимации“
По словам заведующей отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Пилле Мяртин, сейчас в режиме активной изоляции проходят лечение 22 пациента с COVID-19. Это в основном люди из группы риска — пожилые люди с множественными сопутствующими заболеваниями. Средний возраст — около 80 лет.
„Основываясь на внутренней статистике, мы можем сказать, что количество пациентов с COVID-19 в нашей больнице оставалось стабильным в течение последних трех месяцев, — отмечает специалист. — Если сравнивать количество заболевших с показателями прошлых лет, то можно сказать, что симптоматическая болезнь COVID-19, из-за которой человек нуждается в стационарном лечении, этой весной встречается значительно реже, чем, например, весной 2021 и 2022 годов“.
Коронавирус SARS-CoV-2 все еще распространяется в обществе, рассказывает инфекционист, но благодаря обширной вакцинации и болезни иммунитет населения лучше.
„В большинстве случаев омикронный штамм коронавируса не вызывает столь тяжелого заболевания, как дельта-штамм. Таким образом, по сравнению с предыдущими годами значительно меньше людей, нуждающихся в стационарном лечении, в том числе в реанимации, из-за COVID-19“, — отмечает Пилле Мяртин.
Гигиена рук по-прежнему очень важна для профилактики вирусов. Руки необходимо мыть или обрабатывать антисептиком перед едой, приготовлением пищи и прикосновением к лицу, а также после посещения туалета, выхода на улицу. Если человек заболел — независимо от того, COVID-19 это или другое вирусное респираторное заболевание — очень важно оставаться дома до выздоровления и не выходить на работу, в школу, детский сад или посещать собрания с симптомами.
„Гигиена рук по-прежнему очень важна для профилактики вирусов“
„Таким образом, мы помогаем предотвратить заболевание других людей и дальнейшее распространение вируса, — уверена заведующая отделением инфекционного контроля. — Хотя потребность в стационарном лечении людей, заболевших COVID-19, снизилась по сравнению с предыдущими годами, все еще есть люди, чье заболевание протекает очень тяжело и может закончиться летальным исходом. Поэтому мы обязательно рекомендуем людям, относящимся к группе риска, принять бустерную дозу вакцины против COVID, которая защищает от тяжелых форм заболевания“. Последние данные показывают, что бивалентная вакцина от COVID обеспечивает хорошую защиту от текущего штамма вируса, и эта защита, вероятно, будет эффективна против последующих мутаций вируса.
„Безусловно, COVID-19 уже не является такой актуальной темой в обществе, как в прошлом и позапрошлом годах, потому что теперь мы лучше знаем, как ведет себя SARS-CoV-2, и научились с этим жить. Как показали предыдущие годы, в летний период заболеваемость, вероятно, еще больше снизится. Однако мы все же должны учитывать тот факт, что вокруг нас также есть люди, у которых может быть очень тяжелое заболевание, например, люди с иммунодефицитом и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Поэтому важно, чтобы каждый из нас действовал ответственно и вносил свой вклад в сдерживание распространения вируса“, — рассказывает Пилле Мяртин.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями выросла на 39%
Между тем, в Департаменте здоровья отмечают, что за неделю прибавилось 202 случая заболевания гриппом и 1726 случаев заражения COVID-19.
За 15-ю неделю острыми респираторными заболеваниями заболели 3184 человека, из них 38,4% составляют дети. Общая заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями выросла на 39%.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом увеличилась на 34%. Среди заболевших гриппом 44,6% составили дети в возрасте до 15 лет. Интенсивность заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей на основе выборки можно оценить как среднюю, распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 — как широкое.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), за последние недели из-за гриппа госпитализация потребовалась 26 пациентам. Всего с начала сезона из-за гриппа на стационарное лечение было направлено 1247 человек. Из них 68,4% — старше 50 лет, 16,2% составляют дети в возрасте до 4 лет. В последние недели потребность в госпитализации увеличилась среди детей в возрасте 5–9 лет. Количество госпитализаций из-за гриппа по сравнению с прошлой неделей остается стабильным, но основной тенденцией является их медленное снижение. Вирус распространяется волнообразно, без значительного увеличения или уменьшения. Согласно окончательно подтвержденным данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в этом сезоне от гриппа скончался 61 человек в возрасте от 9 до 97 лет.
„Общая заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями выросла на 39%“
За неделю подтверждено 1726 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость возросла почти во всех возрастных группах. По сравнению с прошлой неделей количество вспышек, зарегистрированных в учреждениях социального обеспечения, уменьшилось, но увеличилось число выявленных в них больных. В общей сложности было зарегистрировано 63 новых зараженных клиента, что составило 3,65% от всех случаев заболеваний на этой неделе.
По состоянию на утро среды в больнице находилось 139 пациентов с коронавирусом, 63 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За прошедшую неделю скончались семь пациентов с коронавирусом в возрасте от 65 до 88 лет, все они имели серьезные сопутствующие заболевания.
Поскольку существует много относительно легких и бессимптомных форм COVID-19, распространение вируса с большой вероятностью продолжится скрытно, без значительного увеличения или уменьшения.