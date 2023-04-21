В порту Мууга грядет коллективное сокращение(25)
Из-за введенных против России санкций компания AS DBT вынуждена прекратить транзит российских минеральных удобрений через терминал Мууга и cократить 52 человека, пишут „Деловые ведомости“.
В уведомлении о коллективном сокращении, направленном компанией в Кассу по безработице, предприятие отмечает, что „занятие коммерческой деятельностью невозможно в связи с примененными санкциями“.
До войны в Украине в компании работало в среднем 250 сотрудников. Согласно данным Регистра трудовой занятости, в первом квартале этого года их осталось чуть более сотни.
После начала войны в Украине Вячеслав Кантор, владелец AS DBT, работающей в порту Мууга, и Андрей Мельниченко, владелец компании „ЕвроХим“, управляющей аммиачным терминалом в Силламяэ, попали под финансовые санкции Евросоюза.
Всего в рамках санкций ЕС в Эстонии заморожено около 20 млн евро, среди которых активы Кантора и Мельниченко составляет львиную долю.
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