Ножницы правительства добрались до Министерства сельской жизни: его здание, видимо, уйдет с молотка

Министр финансов Март Вырклаэв в недавнем интервью газете Eesti Päevaleht рассказал о возможных строках сокращения расходов.

„Появятся новые министерства и переедут сюда (в здание т. н. суперминистерства — ред.). Освободится недвижимость, из которой можно, видимо, будет продать здание Министерства сельской жизни в Старом городе“, - сказал он.

Сегодня министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) уточнил в разговоре с Delfi, что данная тема сейчас находится на стадии обсуждения. „Вчера было первое обсуждение этой темы в правительстве. Сейчас решения еще нет, но вроде бы всё идет к тому, что будем двигаться в том направлении, чтобы собрать все новые министерства в суперминистерстве“, - сказал он.

„Мы (работники министерства — ред.) и аграрии хотели бы остаться на улице Лай, но мы также понимаем и возможности государства“, - отметил Каллас и добавил, что вопрос должен быть решен в течение пары недель.

Министерство, занимающееся вопросами сельского хозяйства находится в здании по улице Лай, 39/41 с 1935 года.

Министерство сельской жизни получит новое имя

Согласно недавно подписанному тремя партиями (Партия реформ, Eesti 200 и СДП) коалиционному договору, будут пересмотрены все оказываемые государством услуги и исключено дублирование.

В новом правительстве Министерства сельской жизни как такового больше нет. Этой сферой руководит министр регионального развития Мадис Каллас. На базе Министерства сельской жизни будет создано Министерство регионального развития, которому будут приданы ряд подразделений из Минфина, Минэкономики и Министерства социальных дел.





