Правда ли, что у названия Кызылжар, которое хотят дать в Казахстане Петропавловску, нет исторических корней?
В середине апреля 2023 года многие российские Telegram-каналы отреагировали на инициативу переименовать казахстанский город Петропавловск в Кызылжар утверждением, что это „историческое“ название придумано, а Петропавловск возник посреди степи. Мы решили проверить, так ли это.
15 апреля 2023 года в популярных русскоязычных Telegram-каналах появился такой текст: „В Казахстане хотят переименовать город Петропавловск, уже даже придумали некое историческое название — Кызылжар. „Депутаты высказали своё мнение о возможности переименования нескольких городов Казахстана. К примеру, Петропавловску решили дать историческое название Кызылжар“. Город Петропавловск был основан в 1752 году Петром Первым. До этого на его месте была лишь голая степь“. Соответствующие посты опубликовали, например, каналы „Правдивости» (185 000 просмотров на момент публикации), „Я в курсе» (68 000) и Putin TG Team (62 000).
Новость, которая цитируется в Telegram-каналах, манипулятивна. Ни о каком решении дать Петропавловску название Кызылжар речи пока нет. Изначально это было предложение Ермурата Бапи, независимого депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны). Он, правда, сказал, что граждане сами должны проявить инициативу и запустить петицию. Петиция и правда появилась, на момент публикации этого разбора её подписали 55 000 человек (39 000 проголосовали за переименование, 19 000 — против). Власти Петропавловска отреагировали на её появление сдержанно, заявив, что в городской повестке вопроса о переименовании нет.
Что же касается исторической части, прежде всего стоит отметить грубую ошибку, которая сразу бросается в глаза: Пётр I умер в 1725 году и Петропавловск основать никак не мог. В 1752 году, когда на российском престоле была Елизавета Петровна, на правом берегу реки Ишим военная экспедиция основала деревянную крепость Святого Петра. Только в 1807 году разросшаяся крепость получила статус города и название Петропавловск.
О каких-либо поселениях, которые были до этого на месте крепости, сведений у историков нет. Но название Кызылжар (весьма распространённое в регионе, его русский аналог — Красный Яр) применительно к этой местности встречается и раньше основания крепости российскими военными. В одной из песен казахского воина и акына Кожабергена-жырау упоминается Кызылжар, местность на берегу реки Есиль (Ишим). Кожаберген родился в 1663 году, свои самые знаменитые песни он сочинял в первой половине XVIII века. Поэтому можно с уверенностью говорить, что название Кызылжар появилось раньше, чем Петропавловск стал полноценным городом.
Предложение о переименовании Петропавловска впервые высказали в 1925 году. Власти Автономной Казакской ССР (так республика называлась с 1925 по 1936 год) предложили ликвидировать чересчур, по их мнению, религиозное название населённого пункта.
В самом документе, по всей видимости, опечатка: в названии Кызыл-Жар пропущена буква. Инициатива дошла до Всесоюзного центрального исполнительного комитета, но на самом высоком уровне ей хода не дали. Петропавловск сохранил своё дореволюционное название.
Таким образом, утверждение, что в современном Казахстане „придумали“ историческое название для переименования Петропавловска, не соответствует действительности.
Итог: Неправда