Отрицательный уровень выбросов: подойдет ли шведская модель производства электричества для Эстонии?

Вокруг - жилые дома, но их обитатели не рискуют своим здоровьем, проживая рядом со станцией - не только потому, что для производства тепла здесь используется биомасса (в том числе из стран Балтии), но и потому, что на производстве работает система отрицательных выбросов. Иными словами, углекислый газ не выбрасывается в атмосферу, нанося вред окружающей среде, а собирается с помощью специальной установки. Используемая технология Bio-CCS предполагает разделение и хранение углекислого газа, образующегося при сгорании биотоплива. Эту же технологию можно использовать и при сжигании отходов - в этом случае процесс также будет приводить к отрицательным выбросам, но не в такой степени, как при использовании биотоплива.