Экономика
21.04.2023, 19:35

Отрицательный уровень выбросов: подойдет ли шведская модель производства электричества для Эстонии?

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Эстония и зеленый поворот: есть ли у страны потенциал, чтобы использовать подобные технологии?
Эстония и зеленый поворот: есть ли у страны потенциал, чтобы использовать подобные технологии?
ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia

Корреспондент RusDelfi побывала на электростанции Stockholm Exergi, где поговорила с директором отдела исследований и развития Фабианом Левином и узнала, каким образом электростанция производит отрицательные выбросы и придут ли подобные технологии в Эстонию.

Stockholm Exergi обеспечивает шведскую столицу отоплением, электричеством, производит охлаждение и утилизацию отходов.

Вокруг - жилые дома, но их обитатели не рискуют своим здоровьем, проживая рядом со станцией - не только потому, что для производства тепла здесь используется биомасса (в том числе из стран Балтии), но и потому, что на производстве работает система отрицательных выбросов. Иными словами, углекислый газ не выбрасывается в атмосферу, нанося вред окружающей среде, а собирается с помощью специальной установки. Используемая технология Bio-CCS предполагает разделение и хранение углекислого газа, образующегося при сгорании биотоплива. Эту же технологию можно использовать и при сжигании отходов - в этом случае процесс также будет приводить к отрицательным выбросам, но не в такой степени, как при использовании биотоплива.

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