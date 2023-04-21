Правда ли, что Байден во время выступления попросил не прыгать невидимого человека?

12 апреля Байден действительно произносил речь в Ольстерском университете. Визит американского лидера, у которого есть ирландские корни, был приурочен к 25-летию со дня принятия Соглашения Страстной пятницы 10 апреля 1998 года в Белфасте, положившего конец конфликту в Северной Ирландии. Вирусный ролик с отрывком выступления президента также подлинный — он начинается на временной отметке 10:57 на записи трансляции, опубликованной на официальном YouTube-канале Белого дома. Полная расшифровка речи Байдена размещена на сайте администрации президента. Ниже приводим перевод интересующего нас отрывка в том виде, в котором он представлен на сайте Белого дома.

И я хочу, чтобы все вы знали, особенно присутствующие сегодня здесь молодые люди…



(Обращаясь к студентам.) И не прыгайте, ладно? (Смех.) Ох, я не видел вас всех там сверху. (Смех.) Как сказал бы мой отец: „Пожалуйста, извините, что я спиной. Я прошу прощения“. (Смех.)



Но все шутки в сторону, американский народ был с вами — и сейчас с вами на протяжении всего пути. Это правда.

Согласно этому фрагменту стенограммы, президент США обращался к неким студентам, находящимся где-то сверху. Но были ли они невидимы?

Если смотреть трансляцию на YouTube-канале Белого дома с самого начала, то сверху позади трибуны, за которой выступал Байден, можно заметить два балкона со стоящими на них людьми. Те же две площадки со зрителями видны на записи мероприятия, опубликованной на канале Ольстерского университета. Благодаря видео, выложенному в твиттере президента США, становится понятно, что балконов было не два, а три. Наиболее наглядно ситуация продемонстрирована в ролике телеканала GB News, поскольку в момент обращения Байдена к зрителям сверху оператор перестал снимать президента крупным планом и показал общий план помещения, захватив в объектив все три балкона.