Сообщавшим об издевательствах над детьми-инвалидами в доме попечения после разразившегося скандала объявили выговоры

Как утверждают, в полицию информация о том, что в доме попечения Lille Kodu грубо обращаются с детьми с особыми потребностями поступала задолго до того, как об этом стало широко известно. Как рассказали журналисту издания Eesti Päevaleht несколько источников, о происходящем в доме попечения знали все, об этом ставили в известность и руководство, но все оставалось по-прежнему.

„Все, о чем мы рассказывали полиции, вся эта информация неизвестно куда пропала. И мы сообщали обо всем, включая даты, задолго до того, как об этом заговорили открыто. А те, кому мы об этом рассказывали, заявили, что ничего не слышали, ничего не видели“, - сказала одна из бывших работников дома попечения.