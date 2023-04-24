Новости Эстонии
24.04.2023, 09:20

Сообщавшим об издевательствах над детьми-инвалидами в доме попечения после разразившегося скандала объявили выговоры

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Информация о том, что работники дома попечения Lille Kodu грубо обращаются с подопечными поступала задолго до того, как об этом стало широко известно, но никто ничего не сделал, чтоб остановить насилие.
Информация о том, что работники дома попечения Lille Kodu грубо обращаются с подопечными поступала задолго до того, как об этом стало широко известно, но никто ничего не сделал, чтоб остановить насилие.
ФОТО: ERR/Scanpix

• Причастные к делу недоумевают, почему избежало ответственности руководство Lille Kodu.

• Эстонская палата людей с ограниченными возможностями обратилась от имени жертв к канцлеру права.

• Валгаская волость, являющаяся опекуном, намерена подать гражданский иск.

Как утверждают, в полицию информация о том, что в доме попечения Lille Kodu грубо обращаются с детьми с особыми потребностями поступала задолго до того, как об этом стало широко известно. Как рассказали журналисту издания Eesti Päevaleht несколько источников, о происходящем в доме попечения знали все, об этом ставили в известность и руководство, но все оставалось по-прежнему.

„Все, о чем мы рассказывали полиции, вся эта информация неизвестно куда пропала. И мы сообщали обо всем, включая даты, задолго до того, как об этом заговорили открыто. А те, кому мы об этом рассказывали, заявили, что ничего не слышали, ничего не видели“, - сказала одна из бывших работников дома попечения.

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