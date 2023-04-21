МНЕНИЕ | Эффективное управление в партиях: уроки Юри Ратаса и Центристской партии(13)
В политическом мире эффективное руководство является чрезвычайно важным для успеха и выживания партий. Способность лидера партии мотивировать и мобилизовать своих членов, управлять внутренними конфликтами и передавать ясное и убедительное видение общественности может сделать партию успешной на выборах или, наоборот, уничтожить ее, считает член Центристской партии Исмаил Мирзоев.
Однако недавние события вокруг Юри Ратаса и Эстонской Центристской партии подчеркивают опасности неэффективного управления и необходимость ответственности в политике. В прошлом году Ратас получил мандат от Центристской партии выиграть парламентские выборы. Он обещал своим партийным товарищам достойный результат, но партия завершила выборы всего лишь средним результатом.
Тем не менее Ратас не взял на себя ответственности за результаты партии и вместо этого заключил сделки с правящей коалицией, чтобы обеспечить себе место заместителя председателя парламента. Многие считали этот шаг отсутствием ответственности и признаком неспособности Ратаса эффективно управлять партией.
Недавнее решение совета Центристской партии не созывать внеочередной съезд является еще одним свидетельством стагнации партии и указывает на вопросы о стиле руководства Ратаса. Внеочередной съезд, который означал бы конец карьеры Ратаса как лидера партии, не мог быть созван единогласным большинством голосов 74:75. Не хватило только одного голоса. В своем выступлении перед советом Ратас не счел нужным созывать съезд и связал его с вотумом доверия, что могло повлиять на исход голосования. Это решение не предложило решения и не позволило членам Центристской партии дать мандат новому руководству, а лишь продлило давнюю внутреннюю напряженность в партии.
Отсутствие эффективного руководства в Центристской партии также влияет на эстонскую политику в более широком смысле. Если Центристская партия, одна из крупнейших политических партий Эстонии, будет маргинализирована, это может усилить раскол в эстонском обществе и привести к доминированию других партий. Поэтому крайне важно, чтобы руководство партии взяло на себя ответственность за свои неудачи и приложило усилия для обновления и возрождения партии.
События, связанные с Ратасом и Центристской партией, дают несколько важных уроков для политических партий и их лидеров. Во-первых, эффективное руководство имеет решающее значение для успеха и выживания политических партий. Лидеры должны уметь мотивировать и мобилизовать своих членов, управлять внутренними конфликтами и доносить до общественности четкое и убедительное видение. Во-вторых, лидеры должны брать на себя ответственность за свои неудачи и быть подотчетными членам партии и широкой общественности. Заключение сделок и уход от ответственности приведут лишь к дальнейшим проблемам и стагнации внутри партии. Наконец, лидеры должны быть готовы обновить и оживить свою партию, чтобы адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и оставаться актуальными для своих избирателей.
В заключение следует отметить, что эффективное руководство имеет решающее значение для успеха и выживания политических партий. Лидеры должны брать на себя ответственность за свои неудачи, быть подотчетными членам своей партии и широкой общественности, а также быть готовыми к обновлению и активизации своей партии, чтобы оставаться актуальными и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Руководство Центристской партии должно взять эти уроки на вооружение и предпринять решительные действия для восстановления доверия к партии и ее руководству.
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