Однако недавние события вокруг Юри Ратаса и Эстонской Центристской партии подчеркивают опасности неэффективного управления и необходимость ответственности в политике. В прошлом году Ратас получил мандат от Центристской партии выиграть парламентские выборы. Он обещал своим партийным товарищам достойный результат, но партия завершила выборы всего лишь средним результатом.

Тем не менее Ратас не взял на себя ответственности за результаты партии и вместо этого заключил сделки с правящей коалицией, чтобы обеспечить себе место заместителя председателя парламента. Многие считали этот шаг отсутствием ответственности и признаком неспособности Ратаса эффективно управлять партией.

Недавнее решение совета Центристской партии не созывать внеочередной съезд является еще одним свидетельством стагнации партии и указывает на вопросы о стиле руководства Ратаса. Внеочередной съезд, который означал бы конец карьеры Ратаса как лидера партии, не мог быть созван единогласным большинством голосов 74:75. Не хватило только одного голоса. В своем выступлении перед советом Ратас не счел нужным созывать съезд и связал его с вотумом доверия, что могло повлиять на исход голосования. Это решение не предложило решения и не позволило членам Центристской партии дать мандат новому руководству, а лишь продлило давнюю внутреннюю напряженность в партии.

Отсутствие эффективного руководства в Центристской партии также влияет на эстонскую политику в более широком смысле. Если Центристская партия, одна из крупнейших политических партий Эстонии, будет маргинализирована, это может усилить раскол в эстонском обществе и привести к доминированию других партий. Поэтому крайне важно, чтобы руководство партии взяло на себя ответственность за свои неудачи и приложило усилия для обновления и возрождения партии.