В последний день работы Рейтельманн купил с помощью топливной карты депутата 243 литра дизеля

„Яркий пример рачительного государства. Полномочия прежнего созыва Рийгикогу заканчиваются сегодня в 00:00. Около 19:00 я заправил машину с помощью топливной карты парламента, и ровно в семь топливо перестали выдавать. Днем канцелярия парламента сообщила, что все карты будут действовать до полуночи. Почему у меня такой д***вый привкус во рту и полное отвращение к этому правительству“, написал Рейтельманн в социальных сетях в тот день.