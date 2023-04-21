В последний день работы Рейтельманн купил с помощью топливной карты депутата 243 литра дизеля(19)
За несколько часов до окончания полномочий депутата Рийгикогу Урмас Рейтельманн воспользовался топливной картой народного избранника и купил в Рийзипере 243 литра дизельного топлива, передает RusERR.
Депутатам Рийгикогу полагаются топливные карты, чтобы они могли заправлять свой автомобиль топливом для выполнения рабочих обязанностей.
Зачем Рейтельманн купил столько топлива вечером 31 марта и куда отправился, репортеру газеты Õhtuleht узнать не удалось, вместо объяснений Рейтельманн обругал журналиста.
Бывший спикер Рийгикогу и заместитель председателя EKRE Хенн Пыллуаас констатировал, что топливный бак автомобиля неспособен вместить такое количество топлива - по его оценке, его однопартиец Рейтельманн переусердствовал.
„Яркий пример рачительного государства. Полномочия прежнего созыва Рийгикогу заканчиваются сегодня в 00:00. Около 19:00 я заправил машину с помощью топливной карты парламента, и ровно в семь топливо перестали выдавать. Днем канцелярия парламента сообщила, что все карты будут действовать до полуночи. Почему у меня такой д***вый привкус во рту и полное отвращение к этому правительству“, написал Рейтельманн в социальных сетях в тот день.
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