Эксперт предложил альтернативу автомобильному налогу: прекращение практики „схем“ на рынке труда принесло бы государству 100 млн евро

Все дело в том, что на рынке труда уже годами путем разных схем формируются рабочие места с низкой заработной платой. Так называемые „схемы“ возникли из-за требования эстонского государства платить иностранному работнику как минимум среднюю эстонскую зарплату, то есть 1685 евро. Очевидно, что такие требования не приносят нам больше хороших топ-специалистов, а, наоборот, сдерживают экономическую среду и инвестиции, потому что для эстоноземельцев охраняется и сохраняется более простая работа. К сожалению, условие средней заработной платы распространяется на все рабочие должности и не учитывает тот факт, что большинство людей, живущих в Эстонии, не получают такой высокой заработной платы.

Местной рабочей силы не хватает, и поэтому спрос на рынке острый даже на более простые должности, и при этом мы находимся в ситуации, когда иностранные рабочие приезжают в Эстонию с трудовым договором из другой страны Европейского Союза – например из Польши – или даже как обычные туристы, не имеющие трудового договора вообще ни с одной страной. К сожалению, в Эстонии услуги трудового посредничества предлагают многие такие компании, которые не несут ответственности за то, где и как уплачиваются налоги и выплачиваются ли они вообще. Это позволяет обойти требование государства о средней заработной плате и означает, что, хотя работа выполняется в Эстонии, государство получает от таких работников только, видимо, налог с оборота, но не другие важные налоги – такие как социальный налог или налог на страхование по безработице. Таким образом, страна теряет значительную часть налоговых поступлений – точно более 100 миллионов евро, не говоря уже о том, что работники лишены социальной защиты. Кроме того, требование средней заработной платы искажают картину рынка труда, сильно ограничивает предпринимательство в условиях свободной рыночной экономики и конкуренции, а инвестиции направляются в другие страны, где доступность рабочей силы выше.