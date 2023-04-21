Рейтинг реформистов упал до отметки начала 2022 года

Рейтинг реформистов, который месяцем ранее, до и сразу после парламентских выборов, составлял 29%, в апреле снизился до 23%.

Часть ранее поддерживавших Партию реформ респондентов перешла к оппозиционной Центристской партии: в апреле ее поддержали 17% вместо 15% месяцем ранее. На 1%, помимо прочего, выросла поддержка EKRE (до 17%), партии „Правые“ и „Зеленых Эстонии“. Однако самые существенные изменения, помимо снижения популярности управляющих страной реформистов, заметны в части не определившихся с политическим выбором. Таких в апреле было 19% опрошенных вместо 13% сразу после выборов.

Поддержка также входящих в коалицию Социал-демократической партии и партии Eesti 200, при этом, по сравнению с мартом осталась практически неизменной, составив 12% и 17%, соответственно.

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