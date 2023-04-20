ФОТО и ВИДЕО| В Тарту горит здание, в котором расположен ресторан, спасатели разбирают крышу и стены, чтобы найти очаг возгорания

Вызов поступил в Центр тревоги в 20:09. По данным Спасательного департамента, в настоящее время неизвестно, что могло стать причиной возгорания. Поскольку горит само здание, в котором работает ресторан, по Спасательного департамента, возгорание с рестораном не связано, так как он находится на самом нижнем этаже.

„На данный момент работы по тушению ведутся с большой силой. Сообщений о пострадавших нет“, - говорится в сообщении Спасательного департамента в Twitter.

Чтобы найти очаг возгорания, спасатели разбирают конструкции крыши и стен. Пострадавших в здании не обнаружено.

Помимо ресторана, в здании есть кальянная и коктейльный бар, а на мансардном этаже находится Тартуская городская библиотека.

В настоящее время перекрыты улицы Компаний и Гильди, движение перенаправлено через улицы Лайа и Мунга, а с бульвара Вабадусе движение перенаправлено на Нарвское шоссе. Полиция просит автомобилистов следовать указаниям.

Новость дополняется!