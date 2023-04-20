ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (421-й день) | Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством РФ

Администрация США анонсировала новую военную помощь Украине. Как сообщило американское министерство обороны, в пакет общим объемом 325 млн долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, боеприпасы для преодоления препятствий, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней, а также другое оборудование. Этот пакет военной помощи стал уже 36-м по счету с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года достиг 35,4 млрд долларов.

Новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в настоящее время занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения. Эту информацию, появившуюся в европейских и украинских СМИ, вскоре после публикации подтвердила сама Матернова. „Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы“, - написала она в микроблоге Twitter. Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Мати Маасикас из Эстонии, Катарина Матернова сменит его в этой должности в сентябре нынешнего года.

По данным украинского командования, около 400 российских военнослужащих срочной службы, расквартированных на базе отдыха „Долина Скифов“ в Изюмовке под Старым Крымом, планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе Владимировки, также находящейся в аннексированном Крыму.

К Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на наступлении на которых сосредоточены основные усилия противника, в утренней оперативной сводке впервые за долгое время добавлено еще и Шахтерское, где ведутся бои в районе Угледара. На всех этих направлениях, как указывается в сводке, отражены свыше 55 атак. Наиболее ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб.

В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 3 ракетных и 57 авиационных удара, применив, в частности, 26 дронов „Шахед-136“, 21 из которых был уничтожен украинскими защитниками, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Дания и Нидерланды намерены совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 немецкого производства, сообщается в совместном заявлении двух стран. „Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1A5“, - заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ожидается, что танки Leopard 2A4 будут поставлены в Украину в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 млн евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.

В Киев с необъявленным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Корреспондент агентства Reuters сообщил, что глава Североатлантического альянса почтил память погибших украинских солдат и осмотрел уничтоженную российскую военную технику на центральной площади украинской столицы.

Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и „гарантий безопасности на этом пути“, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со Столтенбергом . Комментируя саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Зеленский сказал, что благодарен за приглашение посетить его, но считает важным, „чтобы и Украина получила соответствующее приглашение“. „Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс“, - отметил Зеленский.

Столтенберг, в свою очередь, вновь заявил, что НАТО поддерживает Украину. „Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа“, - сказал он. По словам главы альянса, Украина „по праву должна найти место в Евроатлантической семье“. „Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это“, - подчеркнул Столтенберг.