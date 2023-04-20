ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (421-й день) | Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством РФ
Предлагаем вашему вниманию подборку основных событий дня, связанных с войной в Украине.
В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 3 ракетных и 57 авиационных удара, применив, в частности, 26 дронов „Шахед-136“, 21 из которых был уничтожен украинскими защитниками, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
К Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на наступлении на которых сосредоточены основные усилия противника, в утренней оперативной сводке впервые за долгое время добавлено еще и Шахтерское, где ведутся бои в районе Угледара. На всех этих направлениях, как указывается в сводке, отражены свыше 55 атак. Наиболее ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб.
По данным украинского командования, около 400 российских военнослужащих срочной службы, расквартированных на базе отдыха „Долина Скифов“ в Изюмовке под Старым Крымом, планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе Владимировки, также находящейся в аннексированном Крыму.
Новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в настоящее время занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения. Эту информацию, появившуюся в европейских и украинских СМИ, вскоре после публикации подтвердила сама Матернова. „Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы“, - написала она в микроблоге Twitter. Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Мати Маасикас из Эстонии, Катарина Матернова сменит его в этой должности в сентябре нынешнего года.
Администрация США анонсировала новую военную помощь Украине. Как сообщило американское министерство обороны, в пакет общим объемом 325 млн долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, боеприпасы для преодоления препятствий, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней, а также другое оборудование. Этот пакет военной помощи стал уже 36-м по счету с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года достиг 35,4 млрд долларов.
Дания и Нидерланды намерены совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 немецкого производства, сообщается в совместном заявлении двух стран. „Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1A5“, - заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ожидается, что танки Leopard 2A4 будут поставлены в Украину в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 млн евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.
В Киев с необъявленным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Корреспондент агентства Reuters сообщил, что глава Североатлантического альянса почтил память погибших украинских солдат и осмотрел уничтоженную российскую военную технику на центральной площади украинской столицы.
Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и „гарантий безопасности на этом пути“, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со Столтенбергом . Комментируя саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Зеленский сказал, что благодарен за приглашение посетить его, но считает важным, „чтобы и Украина получила соответствующее приглашение“. „Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс“, - отметил Зеленский.
Столтенберг, в свою очередь, вновь заявил, что НАТО поддерживает Украину. „Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа“, - сказал он. По словам главы альянса, Украина „по праву должна найти место в Евроатлантической семье“. „Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это“, - подчеркнул Столтенберг.
В Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей „специальной военной операции“, как российские власти называют вторжение в Украину. „Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности“, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о перспективах присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в связи с визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев Песков отметил, что у Кремля нет оценки таких перспектив.
Россия активизировала атаки Украины с воздуха после недавнего затишья, поскольку получила новую партию иранских дронов-камикадзе, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, использование беспилотников „Шахед-136“ с новой маркировкой зафиксировано в Николаевской и Одесской областях. Гуменюк отметила, что оккупанты применяют дроны-камикадзе для поддержания напряженности среди мирного населения, а также для поиска украинских систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.
С начала войны в Украине в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 30 и были ранены 123 мирных жителя, сообщил в ходе прямого эфира в Telegram губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. По его данным, всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, 326 раз по территории региона применялись беспилотники, также зарегистрировано 15 диверсий и минирований, добавил Гладков.
Российские войска в четверг днем обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела погиб 59-летний мирный житель. Других подробностей не приводится.
Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников агентства, чиновники стран „большой семерки“ обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии и рассчитывают привлечь к ее реализации также членов Евросоюза. Обсуждаемые меры, если их примут, полностью изменят санкционный режим против РФ, пишет Bloomberg. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе экспорт будет по умолчанию запрещен, а об исключениях придется договариваться отдельно. Один из источников отметил, что исключения из санкций, скорее всего, сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.
Наиболее вероятная причина вспышки в небе под Киевом вчера вечером - это падение метеорита из потока Лириды, говорится в заявлении Государственного космического агентства Украины.
„Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки или так называемые „огненные шары“. [...] В шлейф кометы Тэтчер Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля“, - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Накануне вечером в небе под Киевом наблюдалась яркая вспышка, которую связывали в том числе с упавшим спутником НАСА. Однако НАСА опровергло эту версию.
Швейцария расширила свой список санкций в отношении России, включив в него ЧВК „Вагнер“ и информагентство РИА ФАН, связанное с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
Швейцарский департамент экономики, образования и исследований (EAER) заявил в четверг, что вводит санкции против ЧВК „Вагнер“ за „активное участие в военной агрессии России против Украины“ и против РИА ФАН - за „распространение проправительственной пропаганды и дезинформации“.
Хотя Швейцария обычно сохраняет нейтралитет в своей внешней политике, вскоре после российского вторжения в Украину она присоединилась к санкциям ЕС против России.
Власти Киева разорвали договор с посольством России об аренде земли и потребовали передать имущество дипмиссии государству
Киевский городской совет разорвал договор об аренде земли с посольством России, объявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Он также сообщил, что городские власти обратились в кабинет министров Украины с просьбой „о возвращении имущества „дипучреждения“ российских варваров в собственность украинского государства“.