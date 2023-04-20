ВИДЕО | Ратас: „До выборов ни одна партия не говорила о повышении налогов. Это обман избирателей“

Во время пикета из правительственного здания то и дело выходили новоиспеченные министры. Председатель Центристской партии пользовался моментом и задавал им вопросы перед протестующими. Например, у министра социальной защиты Сигне Рийсало и министра финансов Марта Вырклаэва он спросил действительно ли средней пенсии по старости хватит для оплаты места в доме попечения.