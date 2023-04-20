ФОТО | „Вяйно много сделал для футбола в Йыхви“ – в память о нем футбольный клуб „Феникс“ установил скамейку

Установка памятного арт-объекта – инициатива волонтеров и руководителей футбольного клуба „Феникс“. Спортсмены скинулись всем клубом на ее создание и подарили городу. По словам помощника футбольного клуба „Феникс“ Владислава Наумова, увидев сообщение об открытии памятной скамейки видному деятелю где-то на просторах Эстонии, он решил, что такую же идею можно осуществить и в Йыхви. Так родилась идея.

„Вяйно много сделал в свое время для футбола в Йыхви, – говорит Владислав Наумов, представитель футбольного клуба. – При нем Йыхвиская команда стала чемпионом Эстонии, трижды обладателем кубка Эстонии. Мы решили, что сделаем скамейку к его дню рождения – 21 октября. Но волость не успела подготовить площадку для нее, поэтому сделали, но установку отложили на весну“.

Вяйно Вийлуп возглавлял Федерацию баскетбола, футбольный клуб „Эстонсланца“, Совет ветеранов спорта Кохтла-Ярве. Он почетный член спортивного общества „Калев“.

Стенд и памятную скамейку открыли еще осенью прошлого года, тогда приезжали супруга и дети Вийлупа, но арт-объект находился пока на стадионе. И его совсем недавно перенесли на променад.

Скамейку в честь почётного гражданина волости создали по эскизам членов его семьи. Участники футбольного клуба немного их доработали. На металлических подлокотниках скамейки выкованы футбольный мяч и шахтерская кирка. Это те символы, которые очень хорошо передают деятельность Вийлупу. Кирка была на логотипе шахты, которую он возглавлял, в 80-х годах.

Чиновникам Йыхви понравилась идея – сделать скамейку, а не только информационный стенд, чтобы сохранять память о человеке, – и реализация этой идеи. У них появилось предложение в таком же стиле сделать скамейки для других почетных граждан Йыхви. Разные символы на скамейках будут олицетворять те дела, которые они делали для города при жизни.