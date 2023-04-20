ГАЛЕРЕЯ | Возле Дома Стенбока прошел пикет против повышения налогов(25)
Сегодня перед Домом Стенбока состоялся первый пикет против повышения налогов. Его организатором выступила Центристская партия. Согласно планам центристов, серия пикетов должна перерасти в масштабную акцию протеста в Таллинне в середине мая.
На первую акцию пришло около 20 человек. Свое недовольство они высказали с помощью плакатов: „Правительство грабит народ“, „План правительства: взвинтить цены на продукты“.
Члены Центристской партии упрекали Партию реформ в том, что они обманули своих избирателей. „Кая Каллас умолчала про повышение налогов, сказав, что это непопулярное решение. Но так это и есть обман“, - выступал перед публикой председатель Центристской партии Юри Ратас.
Пикеты планируется проводить каждый четверг с 11:30 до 12:30 перед Домом Стенбока.
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