ГАЛЕРЕЯ | Возле Дома Стенбока прошел пикет против повышения налогов

На первую акцию пришло около 20 человек. Свое недовольство они высказали с помощью плакатов: „Правительство грабит народ“, „План правительства: взвинтить цены на продукты“.

Члены Центристской партии упрекали Партию реформ в том, что они обманули своих избирателей. „Кая Каллас умолчала про повышение налогов, сказав, что это непопулярное решение. Но так это и есть обман“, - выступал перед публикой председатель Центристской партии Юри Ратас.

Пикеты планируется проводить каждый четверг с 11:30 до 12:30 перед Домом Стенбока.

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