Обманул близкий родственник: на имя жительницы Эстонии без ее ведома взяли большой кредит

В среду, 19 апреля, в полицию обратилась 49-летняя женщина, близкий родственник которой без ее ведома воспользовался ее ИД-картой и паролями, взяв кредит и заказав различные услуги.

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