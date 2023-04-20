Новости Ида-Вирумаа
20.04.2023, 15:36

Границу вновь не смогли пересечь некоторые иностранцы

 
Мост дружбы на границе с Россией. Нарва.
Мост дружбы на границе с Россией. Нарва.
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

Одиннадцати иностранцам, которые хотели пересечь границу со стороны России, пришлось вчера вернуться обратно – им запретили въезд из-за того, что они не имели законных оснований на это.

Пограничники с пункта „Нарва-1“ не пропустили пятерых граждан Украины, а также трех из России и трех из Молдовы.

„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, пишет ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.

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