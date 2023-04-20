Границу вновь не смогли пересечь некоторые иностранцы
Одиннадцати иностранцам, которые хотели пересечь границу со стороны России, пришлось вчера вернуться обратно – им запретили въезд из-за того, что они не имели законных оснований на это.
Пограничники с пункта „Нарва-1“ не пропустили пятерых граждан Украины, а также трех из России и трех из Молдовы.
„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – пишет ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.
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