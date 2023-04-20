ФОТО | На восточной границе Эстонии открылся новый автоматический погранпункт

На восточной границе Эстонии, в расположенном в Саатсе пограничном пункте, который используют преимущественно местные жители, с годами количество пересечений границы значительно сократилось. Десять лет назад через Саатсе границу пересекало пару десятков человек в день. На сегодняшний день это сократилось по разным причинам до нескольких человек в день.

Поскольку местные жители хотели, чтобы пограничный пункт продолжил работать и в будущем, Департамент полиции и пограничной охраны решил его автоматизировать. Это означает, что пограничники впредь не должны находиться там постоянно.

„Автоматический пограничный контроль могут проходить граждане Эстонии и живущие в Эстонии иностранцы, у которых имеется биометрический паспорт“ – сказала руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Калмус. „Благодаря этому пограничники смогут охранять границу, в то время как технологии будут выполнять работу, которую можно автоматизировать. Если надо приехать на место, то это сделает находящийся поблизости пограничный патруль.“

Вице-канцлер Министерства внутренних дел по внутренней безопасности Вейко Коммусаар отметил, что автоматический пограничный контроль – это направленное в будущее решение, и Министерство внутренних дел постоянно ищет и помогает разрабатывать новые решения, которые позволяют доверить значительную часть работы компьютерам. „Разумеется, это не означает, что в Саатсе пограничный контроль будет полностью доверен технике. Люди будут следить с помощью камер за процессами и управлять ими, при необходимости можно будет быстро вмешаться“, – заявил Коммусаар.

Он добавил, что автоматический пограничный контроль, т. е. так называемое ABC-решение, не ограничивается обслуживанием пограничных пунктов, где границу пересекают несколько человек в день. „В Таллиннском аэропорту и на Нарвском пограничном пункте эти системы действуют очень успешно и всячески себя оправдали“, – сказал Коммусаар.